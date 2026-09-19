Rafael Jodar si sente male: preoccupazione per la Spagna in Coppa Davis

Rafael Jodar, tennista spagnolo in lizza per la Coppa Davis, ha accusato un malore durante un allenamento nel mattino cileno, causando preoccupazione all’interno della squadra iberica. L’evento ha interrotto immediatamente la sessione, con il giocatore che non ha ripreso a giocare nel pomeriggio come previsto. La FederTennis spagnola ha spiegato che il problema è stato legato a un disturbo allo stomaco e a una fitta, probabilmente causata da un cibo consumato. L’incidente ha creato un momento di apprensione, ma l’atleta ha poi partecipato alla cerimonia del sorteggio, schierato come singolarista numero 1 della Spagna a causa dell’assenza di Carlos Alcaraz.

Un episodio che ha scosso la squadra spagnola

La vigilia del match contro il Cile, in programma a Santiago sulle terre battute dell’Estadio Nacional, è stata segnata da un momento di tensione. Jodar, uno dei migliori tennisti della squadra, ha svenuto durante l’allenamento, interrompendo la preparazione. La squadra ha reagito con preoccupazione, ma il giocatore ha rientrato in campo dopo l’interruzione, pur non essendo in condizioni ottimali. La FederTennis ha rassicurato che il problema non è grave, ma ha comunque suscitato preoccupazioni per la preparazione della squadra.

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La squadra ha trovato una soluzione per il posto di singolarista

Nonostante l’incidente, la squadra spagnola ha trovato una soluzione per il posto di singolarista, assegnando a Jodar la posizione di numero 1, vista l’assenza di Alcaraz. Il capitano iberico, David Ferrer, ha schierato il tennista come singolarista, dando così una certa stabilità alla squadra. Jodar ha partecipato alla cerimonia del sorteggio, dimostrando di essere in grado di riprendersi dal momento di tensione. La squadra ha quindi potuto concentrarsi sulle prossime sfide, con la Spagna impegnata in Cile.

La Coppa Davis entra nel vivo

La Coppa Davis 2026 ha visto l’inizio del secondo turno delle qualificazioni, con quattro tie iniziate. Al tempo stesso, altre tre sfide sono state programmate per la giornata successiva, tra cui la partita tra Spagna e Cile. La Spagna, con Jodar come singolarista, dovrà affrontare un avversario forte, con il terreno di gioco che potrebbe influenzare il risultato. La squadra ha cercato di rimanere concentrata, nonostante l’incidente di Jodar, e si prepara al match con la speranza di ottenere un buon risultato.

La situazione di Jodar ha suscitato attenzione non solo all’interno della squadra, ma anche tra i tifosi e i media. La FederTennis ha rassicurato che il giocatore non è in pericolo, ma la sua assenza durante l’allenamento ha creato un momento di incertezza. La squadra ha però trovato una soluzione e si prepara al match con la speranza di poter dare il meglio di sé. La Coppa Davis è entrata nel vivo, con la Spagna che dovrà affrontare un avversario difficile, ma con la fiducia di poter vincere.