Monza batte Sassuolo 2-1, vittoria in casa nella Serie A 2026-2027

Nel match d’anticipo della quinta giornata della Serie A 2026-2027, il Monza ha sconfitto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la prima vittoria stagionale. La partita, giocata in casa dei brianzoli, ha visto il Monza prendere il controllo del match nella ripresa, con due reti segnate da Varela, che ha firmato una doppietta. Il Sassuolo, pur tentando di reagire, ha potuto solo fissare il risultato sul definitivo 2-1.

La vittoria di Varela e il dominio del Monza

Il Monza ha dominato la partita nella ripresa, con Varela che ha messo in mostra le sue qualità. Al 51′ il giocatore ha sfruttato un corner battuto da Birindelli per battere di testa la difesa ospite, aprendo il risultato. Il vantaggio è stato raddoppiato al 63′, quando Varela ha trasformato un rigore, firmando la sua personale doppietta. Il Sassuolo, pur provando a reagire, non è riuscito a trovare il pareggio, con Adzic che ha segnato al minuto 87, ma solo per fissare lo score.

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Il Monza si conferma in crescita, con Varela in forma.

Un primo tempo senza emozioni e un’azione dominante nella ripresa

Nel primo tempo, la partita ha visto un equilibrio tra le due squadre, con nessuna rete segnata. I giocatori hanno giocato con un’attenzione elevata, ma senza creare situazioni di pericolo. La ripresa ha visto il Monza prendere il controllo del gioco, con un’azione più aggressiva e determinata. La squadra di casa ha sfruttato al meglio le opportunità, con Varela che ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la squadra. Il Sassuolo, pur provando a reagire, ha avuto difficoltà a trovare il gol. La difesa del Monza ha resistito bene, permettendo alla squadra di casa di mantenere il controllo del match. La vittoria del Monza è un ulteriore passo avanti nella sua stagione, con un risultato che conferma la sua crescita.

Un risultato che conferma la solidità del Monza

La vittoria del Monza contro il Sassuolo è un risultato che conferma la solidità della squadra in casa. La squadra ha dimostrato di essere in grado di prendere il controllo del match e sfruttare le opportunità. Varela, con la sua doppietta, ha giocato un ruolo chiave nella vittoria, dimostrando di essere un giocatore in forma. Il Monza, con questa vittoria, si avvicina alla vetta della classifica, mentre il Sassuolo rimane a quota 7. La partita ha visto un’azione dominante del Monza, con un’efficacia in fase di attacco che ha permesso alla squadra di casa di prendere il controllo del gioco. La vittoria è un ulteriore passo avanti per il Monza, che si conferma come una squadra in crescita nella Serie A 2026-2027.