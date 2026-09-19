Indagini su cinque donne scomparse in una casa legata al cinema erotico e gore

La polizia di Filadelfia sta indagando su cinque donne scomparse, dopo aver trovato in una casa utilizzata per produrre film erotici e gore immagini che sembrano mostrare scene di violenza e morte. L’indagine è iniziata il 19 giugno 2026, quando un guardiano ha trovato un veicolo abbandonato vicino al Parco Storico Nazionale della Indipendenza, dove erano presenti armi, droga e documenti falsi. L’uomo, Eugene Horsch, è stato arrestato e accusato di possesso illegale di armi e traffico di droga. La casa, legata alla famiglia Horsch, è stata registrata e ha rivelato un numero elevato di materiali audiovisivi, tra cui immagini di donne apparentemente morte.

Indagini su immagini di donne scomparse

La polizia ha analizzato video che mostrano una donna strangolata con una cingia di plastica e immagini di altre due donne inconscie e ferite. Il subcommissario Frank Vanore ha spiegato che i detective stanno cercando di capire se le immagini rappresentino fatti reali o produzioni di fantasia. La casa, che era un luogo di produzione di film erotici e gore, ha rivelato anche armi, droga, sostanze chimiche pericolose e un coltivazione di marijuana. Il padre di Eugene Horsch, Raymond Horsch, era un produttore di droga e cineasta noto per film violenti e masochisti.

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La casa ha rivelato un numero elevato di materiali audiovisivi, tra cui immagini di donne apparentemente morte. L’indagine si complica ulteriormente per il decesso del padre di Eugene Horsch, Raymond Horsch, avvenuto l’anno scorso. La sua morte ha reso più difficile ricostruire gli eventi e determinare chi potrebbe essere responsabile delle immagini trovate nella casa. La polizia ha identificato 58 persone in immagini recuperate, la maggior parte donne, di cui 16 sono state interrogate e altre 25 sono in attesa di essere localizzate.

Donna scomparse e loro storie

Le indagini si concentrano su sette donne il cui destino è ancora sconosciuto. Tra loro ci sono Amy McHale, ex moglie di Raymond Horsch e scomparsa nel 2016; Gabrielle Amarando, scomparsa nel 2012; Maribel Fresses e Nicole Fusaro, scomparse nel 2018; e Blair Tonzelli, scomparsa nel 2023. La polizia ha trovato circa un milione di file digitali, alcuni dei quali contengono immagini di giovani statunitensi scomparsi. Non sono stati trovati resti umani legati a queste immagini.

Non è chiaro se le morti di almeno dieci persone siano legate all’attività nella casa. Eugene Horsch non compare nei video analizzati e non è stato accusato di delitti legati alla scomparsa o alla morte delle donne. Il suo avvocato, Jerry Brown, ha detto che il cliente si prepara a dichiararsi non colpevole. Le indagini proseguono con l’analisi del materiale recuperato e la ricerca delle donne ancora non identificate o trovate. La complessità dell’indagine è aumentata dal decesso del padre di Eugene Horsch, Raymond Horsch, che ha lasciato un’eredità legata al cinema erotico e alla produzione di droga. La polizia continua a cercare di ricostruire gli eventi e determinare chi potrebbe essere responsabile delle immagini trovate nella casa. La situazione rimane in fase di indagine e non è ancora chiaro se si tratti di fatti reali o di produzioni di fantasia.