Bunker della Guerra Fredda scoperti in Gran Bretagna: interni sorprendenti e segreti mai rivelati

Il Regno Unito costruì circa 1.500 bunker durante la Guerra Fredda, molti dei quali rimasero segreti per decenni. Un gruppo di archeologi ha recentemente scoperto uno di questi bunker, situato nel castello di Scarborough, e ha rivelato interni sorprendenti e un sistema di sopravvivenza estremamente semplice. L’obiettivo era proteggere i cittadini in caso di attacco nucleare, ma i dettagli del loro quotidiano durante la permanenza nei bunker rimangono misteriosi.

Costruiti nel 1963 per la difesa nazionale

I bunker furono costruiti nel 1963 da funzionari del Cuerpo di Observatori Reali. Erano progettati per ospitare fino a 60 persone e avevano un sistema di filtrazione dell’aria e una riserva d’acqua. Dopo due giorni di scavi, gli archeologi hanno scoperto che il bunker era in gran parte sott’acqua. Per superare questa difficoltà, hanno utilizzato una telecamera a circuito chiuso per esplorare l’interno senza entrare direttamente. L’intero sistema era pensato per permettere la sopravvivenza per un periodo limitato, ma con le risorse disponibili.

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Le condizioni di vita erano estremamente difficili

Non c’era calefrazione, quindi le temperature potevano diventare estremamente fredde. Gli occupanti dovevano adattarsi a condizioni difficili, ma il sistema di comunicazione era semplice e permetteva di mantenere un contatto esterno. La struttura era composta da literie per il riposo e da un sistema di pompaggio per le acque reflue. La scoperta ha rivelato come le persone si adattassero a un ambiente estremamente limitato e pericoloso.

Un segreto mai rivelato

Kevin Booth, capo delle collezioni dell’ONG English Heritage, ha espresso la sua ammirazione per la scoperta. Secondo lui, “in ogni posto della Gran Bretagna, probabilmente si era a pochi chilometri da un posto del Cuerpo di Observatori Reali, ma pochi ne erano a conoscenza”. Questi bunker erano parte di un piano di difesa nazionale, ma la loro esistenza non era mai stata ufficialmente rivelata al pubblico. La scoperta ha acceso un interesse nuovo per la storia militare e la preparazione nazionale durante la Guerra Fredda.

La ricerca ha utilizzato un radar di penetrazione terrestre per localizzare il bunker nel castello di Scarborough. La sua posizione era rimasta segreta per decenni, ma grazie all’impegno degli archeologi e all’uso di tecnologie moderne, è stato possibile recuperare informazioni su uno dei tanti segreti della Guerra Fredda. I dettagli del loro utilizzo e della vita all’interno rimangono ancora oggetto di studio e curiosità. La scoperta ha suscitato interesse tra gli esperti e il pubblico, che ha apprezzato l’aspetto storico e tecnologico di questi bunker. La loro esistenza, una volta nascosta, ora è parte del patrimonio culturale e militare del Regno Unito. Gli archeologi continueranno a esplorare altre strutture simili, cercando di rivelare ulteriori dettagli su questa parte oscura della storia.