Raphinha ha scritto una pagina della storia del Barça con la sua prestazione in campo e con la decisione di rinnovare il contratto fino al 2030. Il brasiliano, che ha segnato tre gol contro il Sevilla, ha dimostrato una forma eccezionale e una dedizione al club che va oltre il calcio. Il rinnovo, annunciato da Deco durante l’assemblea dei soci, è stato accolto con entusiasmo da entrambe le parti, che hanno trovato un accordo rapido e senza ostacoli. Raphinha, che si sente a casa nel club catalano, ha espresso il desiderio di rimanere in rosa fino al termine della sua carriera.

Un record inaspettato e un ruolo nuovo

Raphinha, convertitosi a falso ‘9’, ha superato i record di Leo Messi e si avvicina a quelli di Cristiano Ronaldo. In sette partite, ha segnato 12 gol, con due hat-trick consecutivi. Il brasiliano, che non aveva mai giocato in quel ruolo prima, ha dimostrato una capacità di adattamento eccezionale. In ogni partita, ha segnato una, due o anche tre reti, concludendo il match contro il Sevilla con un gol decisivo che ha portato il Barça al successo. La sua prestazione ha suscitato ammirazione e ha contribuito a farlo entrare nella storia del club. Raphinha ha dimostrato di poter fare la differenza in ogni partita.

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Un contratto che va oltre il calcio

Il rinnovo di Raphinha non è solo un accordo sportivo, ma un impegno che va oltre il campo. Il brasiliano, che si sente a casa nel club, ha espresso il desiderio di rimanere al Barça fino al termine della sua carriera. La sua decisione è stata accolta con entusiasmo da parte del club, che ha visto in lui un elemento chiave per il futuro. Deco ha sottolineato come il rinnovo sia la migliore decisione per il Barça, mentre i tifosi hanno accolto con entusiasmo la notizia. Raphinha, con la sua determinazione e la sua capacità di segnare, è diventato un simbolo del successo del club.

Le conversazioni tra il club e il giocatore sono state molto semplici, grazie alla buona predisposizione di entrambe le parti. Raphinha, che si sente a casa nel club, ha dimostrato una volontà di rimanere e di contribuire al successo del Barça. La sua decisione di firmare un contratto fino al 2030 è un segno di fiducia e di appartenenza. Il brasiliano, con la sua capacità di segnare e la sua dedizione, è diventato un elemento chiave per il futuro del club. Raphinha è diventato un simbolo del successo del Barça.

Raphinha ha segnato 12 gol in sette partite

Ha realizzato due hat-trick consecutivi

Ha superato i record di Leo Messi

Ha firmato un contratto fino al 2030