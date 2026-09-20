Il business dei bagni portatili che “generava sguardi di disgusto” ha generato 4,3 milioni di dollari in due anni

Un’idea inizialmente vista come strana, ma che ha dato vita a un business di successo: i bagni portatili. Daniel Tom, un giovane di 31 anni, ha lanciato un’azienda che, nonostante generasse sguardi di disgusto, ha raggiunto un fatturato di 4,3 milioni di dollari in due anni. L’idea, semplice ma innovativa, si basa sull’offerta di servizi igienici mobili per eventi, fiere e lavori in corso, dove la disponibilità di servizi fissa è limitata.

Un’azienda nata da pochi elementi

Il business è iniziato nel 2023 con soli 100 bagni portatili e un unico camion. Tom ha visto un’opportunità in un problema comune: durante le feste e gli eventi in strada, molti partecipanti non hanno accesso a servizi igienici. Con l’idea di offrire bagni mobili, ha iniziato a soddisfare questa esigenza, anche se l’idea inizialmente suscitava perplessità.

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Il successo dell’azienda si basa su un modello di affitto a lungo termine.

Il successo dell’azienda si basa su un modello di affitto a lungo termine. I clienti pagano una quota mensile per l’uso del bagno e per la pulizia settimanale, con un costo che si aggira intorno ai 160 dollari al mese. Per eventi specifici, come concerti o feste, i prezzi variano tra i 230 e i 400 dollari. Questo modello ha permesso all’azienda di crescere in modo esponenziale, passando da 100 bagni a 2.000 e da un unico camion a 12. La CNBC ha verificato i dati, confermando che i numeri sono veridici. Daniel Tom ha spiegato che, nonostante l’idea iniziale suscitasse sguardi di disgusto, una volta spiegato il modello di business e i ricavi, la maggior parte delle persone si interessava. Il successo dell’azienda dimostra come un’idea non convenzionale possa trovare un mercato inaspettato.

Un’alternativa a servizi tradizionali

Nonostante l’idea iniziale fosse vista come strana, i bagni portatili si sono rivelati una soluzione pratica per eventi e lavori in cui la disponibilità di servizi fissa è limitata. L’azienda ha espanso la sua offerta non solo per feste e eventi, ma anche per qualsiasi tipo di lavoro in corso nella regione. Questo ha permesso a Tom di diversificare i suoi servizi e di aumentare ulteriormente il fatturato. Il successo di Daniel Tom rappresenta un esempio di come un’idea non convenzionale possa trovare un mercato inaspettato. Con un modello economico vincente e una strategia di espansione mirata, l’azienda ha dimostrato che anche i servizi più insoliti possono trovare un posto nel mercato. Il business dei bagni portatili, iniziato con pochi elementi, è diventato un’azienda di successo, con un fatturato di 4,3 milioni di dollari in due anni.