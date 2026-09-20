Pidcock si ferisce durante allenamento, ma non compromette preparazione per Mondiale

Tom Pidcock, uno dei principali candidati per la vittoria al Mondiale di Montreal, ha rivelato di aver subito un incidente durante l’allenamento, con conseguenze visibili sul suo aspetto. Il britannico ha condiviso una foto su Instagram con il labio superiore gonfio, dopo aver raccontato in modo ironico: “I had a fight”, riferendosi a una possibile picadura di un insetto. L’episodio, avvenuto a una settimana dall’inizio della competizione, sembra non compromettere la sua preparazione per la prova in programma il 27 settembre.

Un infortunio non frena la preparazione

Nonostante l’incidente, Pidcock ha mantenuto un ottimo stato di forma, grazie a una serie di gare recenti che hanno confermato la sua preparazione. Dopo aver vinto il titolo mondiale di mountain bike a agosto, il ciclista ha trasferito questa forma positiva alla carretera, vincendo il GP Industria & Artigianato con un attacco in solitario. Successivamente, ha partecipato a due gare in Canada, ottenendo un quarto posto al GP Québec e un sesto al GP Montréal, dove ha testato la sua resistenza su terreni simili a quelli del Mondiale.

Pubblicità

Due leader per la squadra britannica

Pidcock, insieme a Adam Yates, è uno dei due leader designati per la squadra britannica al Mondiale. Yates, noto per aver contribuito al quinto Tour de France di Tadej Pogačar, ha concluso la gara in Canada al 13° posto. La squadra britannica, con Pidcock e Yates, si presenta con un gruppo di atleti in forma, pronti a contendersi la vittoria in una prova che si preannuncia molto competitiva. Tra i partecipanti, Oscar Onley, Finlay Pickering e Callum Thornley si uniscono al gruppo per affrontare la prova élite per la prima volta. La preparazione di Pidcock, nonostante l’incidente, sembra essere rimasta intatta. Il ciclista ha completato la sua fase di allenamento in Canada e si è spostato negli Stati Uniti per ultimare i test in vista del Mondiale. L’episodio, pur se fastidioso, non sembra aver causato alcun danno significativo alla sua performance. La squadra britannica, con i due leader, si presenta pronta a competere in una prova che potrebbe segnare un altro successo per il paese.

La preparazione di Pidcock sembra intatta nonostante l’incidente.

Con un mese di tempo prima della gara, Pidcock e i suoi compagni di squadra si concentrano su una preparazione ottimale, con l’obiettivo di portare a casa una vittoria al Mondiale di Montreal. L’incidente, pur se inaspettato, non sembra alterare il loro piano strategico, né la loro motivazione per la prossima sfida.

Picadura di insetto durante allenamento

Pidcock con labio gonfio dopo incidente

Preparazione ottimale per Mondiale

La squadra britannica si presenta pronta per la sfida del Mondiale.

La squadra britannica, con Pidcock e Yates, si presenta pronta a competere in una prova che potrebbe segnare un altro successo per il paese. L’incidente, pur se inaspettato, non sembra alterare il loro piano strategico, né la loro motivazione per la prossima sfida.