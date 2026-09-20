Xander Graham, il ragazzo scozzese che conquistò il mondo con la bicicletta, firma con Visma
Xander Graham, ex fenomeno ciclistico, firma con Visma per proseguire la carriera.
Xander Graham, il ciclista scozzese che cinque anni fa conquistò il mondo con la sua performance durante la Vuelta a Gran Bretagna, ha firmato con il team junior JEGG-SKIL-DJR, associato a Visma. L’annuncio, reso pubblico il 20 settembre 2026, segna un nuovo passo nel percorso di crescita del ragazzo, che ha già dimostrato la sua polivalenza e capacità di competere a livelli elevati. Graham, oggi 17 anni, ha vissuto un’esperienza unica quando, a 12 anni, seguì per diversi metri il ritmo di un gruppo di fuggitivi durante la settima tappa della Vuelta, un momento che lo ha reso noto a livello internazionale.
Un’esperienza che lo ha trasformato
La sua carriera ha visto un’esplosione di successi nel 2026, con prestazioni eccezionali che lo hanno portato a posizioni di rilievo in diversi eventi. Tra le sue vittorie, si segnala il secondo posto nella Vuelta Junior a la Ribera del Duero, dove ha vinto la leadership nella seconda tappa e si è classificato a pochi passi dal Top-10. Inoltre, ha conquistato il secondo posto nelle Series Nacionales Británicas de Ciclocross e nei Campeonatos de Escocia, dimostrando una versatilità rara per un atleta della sua età.
Un legame che si rafforza
Il legame tra Graham e Visma si rafforza dopo la sua performance durante la Vuelta a Gran Bretagna, quando Pascal Eenkhorn, allora ciclista del Jumbo-Visma, gli ha consegnato il bidón durante una gara. L’immagine di quel momento è diventata virale, trasformando Graham in un simbolo di determinazione e talento. Ora, cinque anni dopo, il ragazzo torna a incontrare la struttura Visma, questa volta con un contratto ufficiale per la prossima stagione. La scelta di Graham riflette una maturità e una consapevolezza che lo pongono in una posizione privilegiata nel mondo del ciclismo professionale. Il ragazzo, che ha già dimostrato di poter competere con atleti di livello internazionale, si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di raggiungere il ciclismo professionale.
Graham ha espresso la sua soddisfazione per questa nuova opportunità, dicendo: “Sento che è il team giusto per continuare a crescere e competere al più alto livello. Sono entusiasta di far parte di un gruppo che si dedica allo sviluppo dei giovani ciclisti e sono pronto a dare il mio contributo alla mia carriera.” Con il JEGG-SKIL-DJR, Graham avrà la possibilità di sviluppare ulteriormente le sue capacità e di affrontare sfide sempre più complesse.
La sua storia è un esempio di come un momento fortuito può aprire le porte a un futuro promettente. Il ragazzo, che ha già dimostrato di poter competere con atleti di livello internazionale, si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di raggiungere il ciclismo professionale. Con il JEGG-SKIL-DJR, Graham avrà la possibilità di sviluppare ulteriormente le sue capacità e di affrontare sfide sempre più complesse. La sua storia è un esempio di come un momento fortuito può aprire le porte a un futuro promettente. Il ragazzo, che ha già dimostrato di poter competere con atleti di livello internazionale, si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di raggiungere il ciclismo professionale.