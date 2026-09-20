Simeone preferisce Llorente in mediana accanto a Cardoso

Il tecnico dell’Atlético Madrid, Diego Simeone, ha preferito schierare Llorente in mediana accanto a Cardoso nella partita contro il Real Madrid, come confermato dalle dichiarazioni del tecnico argentino. Llorente, in campo nella prima parte, ha mostrato una buona presenza, pur non essendo perfettamente a suo agio con la palla. Il giocatore ha partecipato attivamente a diversi duelli, ha contribuito alla difesa e ha avuto un momento di pericolo con un’azione in cui è stato ammonito per un fallo su Bellingham. Nonostante un paio di errori, Llorente ha dimostrato di essere un elemento importante per il team, con un’azione di cross che ha quasi portato al gol.

Un ruolo chiave nella difesa e nel centrocampo

Llorente ha svolto un ruolo cruciale nella difesa, supportando Pubill contro Vinicius e partecipando attivamente a diversi duelli. Il giocatore ha anche avuto un momento di tensione con Courtois, che ha dovuto intervenire per evitare un gol. Nonostante un paio di errori, Llorente ha dimostrato di essere un elemento di squadra, con un’azione di cross che ha quasi portato al gol. Il tecnico ha scelto di farlo giocare in mediana, accanto a Cardoso, per sfruttare la sua capacità di copertura e di supporto.

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Un’azione di pericolo e un’azione di fallo

Nella prima parte, Llorente ha avuto un momento di pericolo con un’azione in cui è stato ammonito per un fallo su Bellingham. L’azione è stata valutata dal VAR e l’arbitro ha deciso di ammonirlo. Nonostante ciò, Llorente ha continuato a giocare con determinazione, partecipando a diversi duelli e contribuendo alla difesa. Il giocatore ha anche avuto un momento di pericolo con un cross che ha quasi portato al gol, ma Courtois ha fatto in tempo a intercettare la palla.

Il tecnico Simeone ha scelto di far giocare Llorente in mediana, accanto a Cardoso, per sfruttare la sua capacità di copertura e di supporto. Il giocatore ha mostrato una buona presenza, pur non essendo perfettamente a suo agio con la palla. Nonostante un paio di errori, Llorente ha dimostrato di essere un elemento importante per il team, con un’azione di cross che ha quasi portato al gol. Il tecnico ha preferito questa scelta, anche se il giocatore non ha sempre mostrato la sua migliore forma.

Llorente ha giocato in mediana accanto a Cardoso

Ha partecipato a diversi duelli e ha contribuito alla difesa

Ha avuto un momento di pericolo con un’azione in cui è stato ammonito

Ha mostrato una buona presenza, pur non essendo perfettamente a suo agio con la palla

Nonostante un paio di errori, Llorente ha dimostrato di essere un elemento importante per il team, con un’azione di cross che ha quasi portato al gol. Il tecnico ha scelto di farlo giocare in mediana, accanto a Cardoso, per sfruttare la sua capacità di copertura e di supporto. Il giocatore ha mostrato una buona presenza, pur non essendo perfettamente a suo agio con la palla. Nonostante un paio di errori, Llorente ha dimostrato di essere un elemento importante per il team, con un’azione di cross che ha quasi portato al gol.