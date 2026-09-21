David Mora affronterà Alim Nabiev a Rkena il 17 ottobre

Un evento di alto livello a Tbilisi

Il prossimo 17 ottobre, a Tbilisi, la promotora georgiana Rkena organizzerà un evento di arti marziali miste di alto livello, in collaborazione con la PFL. Tra i protagonisti del cartellone, il combattente spagnolo David Mora affronterà l’invincibile Alim Nabiev, un nome di spicco nel mondo del MMA. L’evento, che si terrà presso il polideportivo di Rkena, vedrà la partecipazione di atleti di alto livello, tra cui Bekzat Almakhan e Ibragim Ibragimov, entrambi noti per le loro prestazioni in contesti internazionali.

Un ritorno dopo una sconfitta

David Mora, noto per la sua carriera nel MMA, tornerà in campo dopo una sconfitta subita a marzo contro Claudio Pacella in PFL Madrid. L’ultimo match del luchador del Black Panther madrileño si terrà in Georgia, dove affronterà Alim Nabiev, un avversario di grande spessore. Mora, che ha accumulato due sconfitte consecutive nel MMA e una in Bare Knuckle, si prepara a un match che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.

Pubblicità

Un’occasione per rilanciare la carriera di Mora

Il match tra David Mora e Alim Nabiev rappresenta un’opportunità per il combattente spagnolo di rilanciare la sua carriera dopo una serie di sconfitte. Mora, che ha subito un colpo illegale in un match di Bare Knuckle, si prepara a un match che potrebbe segnare un punto di svolta. L’evento di Rkena, con la collaborazione della PFL, offre un’occasione unica per mostrare le sue capacità in un contesto di alto livello.

Un cartellone ricco di stelle

L’evento di Rkena non si limiterà al match tra Mora e Nabiev, ma includerà anche altri duelli di alto livello. Tra i nomi di spicco, si segnala il duello tra Lasha Abramishvili e Tim McKenzie, un ex campione della UFC. Inoltre, Bekzat Almakhan, ex rivale di Aleksandre Topuria, e Ibragim Ibragimov, che ha sconfitto il campione spagnolo Nacho Campos, saranno presenti al cartellone. L’evento rappresenta un’occasione per vedere alcuni dei migliori atleti del settore.

La collaborazione tra Rkena e la PFL segna un passo importante per la promozione del MMA in Georgia. L’evento del 17 ottobre rappresenta un’opportunità per offrire uno spettacolo di alto livello, con atleti di fama internazionale. La presenza di David Mora, un combattente spagnolo, conferma l’interesse internazionale per l’evento. Mora, che ha accumulato diverse sconfitte, si prepara a un match che potrebbe essere decisivo per il suo futuro nel mondo del MMA. Il cartellone completo di Rkena include nomi di alto livello, tra cui il duello tra Lasha Abramishvili e Tim McKenzie, un ex campione della UFC. Inoltre, Bekzat Almakhan, ex rivale di Aleksandre Topuria, e Ibragim Ibragimov, che ha sconfitto il campione spagnolo Nacho Campos, saranno presenti. L’evento rappresenta un’occasione per vedere alcuni dei migliori atleti del settore.

David Mora, noto per la sua carriera nel MMA, tornerà in campo dopo una sconfitta subita a marzo contro Claudio Pacella in PFL Madrid. L’ultimo match del luchador del Black Panther madrileño si terrà in Georgia, dove affronterà Alim Nabiev, un avversario di grande spessore. Mora, che ha accumulato due sconfitte consecutive nel MMA e una in Bare Knuckle, si prepara a un match che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera.