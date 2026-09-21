Mattia Bellucci in campo a Hangzhou 2026, sfida con Medvedev e Rublev

Il 21 settembre 2026, il circuito ATP ha reso noto il tabellone del torneo di Hangzhou, in Cina, dove il tennista italiano Mattia Bellucci affronterà il top seed Daniil Medvedev. L’azzurro, dopo un 2026 segnato da un infortunio a Wimbledon, cerca di ripartire con un risultato positivo. Medvedev, il principale favorito, dovrà guardare a due grandi nomi del seeding: il connazionale Andrey Rublev, n.2, e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, n.3. Bellucci, in cerca di un buon esito per chiudere al meglio l’anno, farà il suo esordio contro il polacco Kamil Majchrzak.

Un torneo in cerca di conferme

Il torneo di Hangzhou, che si svolgerà dal 23 al 29 settembre, rappresenta un’occasione importante per i giocatori che partecipano alla tournée asiatica. Per Bellucci, l’obiettivo è chiudere al meglio il 2026, un anno in cui l’infortunio a Wimbledon ha messo a repentaglio la sua preparazione. Il mancino lombardo, in forma dopo la sconfitta agli US Open contro Fritz, si presenterà al torneo con la speranza di trovare la giusta condizione. In caso di vittoria, si troverà a fronteggiare un quarto di finale tra Michael Zheng e Yunchaokete Bu, entrambi sotto la guida del n.4 del seeding, Quentin Halys.

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Il tabellone del torneo di Hangzhou presenta una serie di match interessanti, tra cui il confronto tra Bellucci e Majchrzak, che potrebbe rivelarsi un test importante per l’azzurro. Il resto del tabellone vede la presenza di giocatori di alto livello, tra cui il francese Quentin Halys, il cinese Yunchaokete Bu e l’americano Michael Zheng. Il torneo, inoltre, è accompagnato da un calendario ricco di eventi, tra cui le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, e l’annuncio del calendario di Los Angeles 2028.

Medvedev, il top seed in cerca di risposte

Daniil Medvedev, il numero uno del seeding, è il principale favorito per il successo. Dopo un cammino deludente agli US Open, il russo cerca di trovare una nuova strada nel suo tennis. Il suo percorso inizierà con un bye, permettendogli di concentrarsi sulle prime partite. Tuttavia, dovrà affrontare sia il connazionale Rublev, un avversario di grande livello, che l’argentino Etcheverry, noto per la sua capacità di reagire in momenti di crisi. Medvedev, con la sua tecnica e la sua mentalità, potrebbe essere la chiave per vincere il torneo.

Il tabellone del torneo di Hangzhou vede anche la presenza di giocatori di alto livello, tra cui il francese Quentin Halys, il cinese Yunchaokete Bu e l’americano Michael Zheng. Il torneo, inoltre, è accompagnato da un calendario ricco di eventi, tra cui le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, e l’annuncio del calendario di Los Angeles 2028. Con il nuovo numero di Azzurra online, il tennis italiano si prepara a un’altra stagione in cui i giocatori dovranno affrontare sfide sempre più complesse.

Per Bellucci, il torneo di Hangzhou rappresenta un’opportunità per dimostrare la sua capacità di riprendersi dopo un anno difficile. Il suo confronto con Medvedev sarà un momento chiave per capire dove si trova il tennista italiano nel panorama internazionale. Il match tra l’azzurro e il top seed sarà un test importante per il suo stato di forma e per la sua capacità di affrontare i migliori giocatori del circuito.