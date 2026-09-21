Yu Zidi si avvicina al record mondiale assoluto a 13 anni

Yu Zidi, una nuotatrice cinese di 13 anni, ha quasi raggiunto il record mondiale assoluto nei 200 stili, battendo la canadese Summer McIntosh con un tempo di 2:06.10. L’evento si è svolto durante i Giochi Asiatici, dove la giovane ha vinto l’oro nella sua specialità. Questo risultato la colloca al secondo posto nella storia, solo dietro al tempo di McIntosh, che detiene il record con 2:06.56. La prestazione di Yu Zidi ha suscitato grande interesse nel mondo della nuoto, non solo per la sua giovane età, ma anche per la sua capacità di competere a livello internazionale.

Un talento in crescita

Yu Zidi, nata in Cina, ha già dimostrato una notevole abilità fin da giovanissima. A 11 anni, era quasi entrata nei Giochi Olimpici di Parigi, un traguardo che ha suscitato meraviglia nel mondo della nuoto. Successivamente, ha ottenuto la sua prima medaglia internazionale ai Mondiali di Singapur, dove ha partecipato al relè 4×200 stile, anche se non ha concluso la finale. A 12 anni, ha vinto la sua prima finale in un evento mondiale, diventando la nuotatrice più giovane a raggiungere una finale ai Mondiali.

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La sua carriera è un esempio di talento precoce e determinazione.

Yu Zidi ha superato atlete di grande livello, tra cui la húngara Katinka Hosszu, storica rivale di Mireia Belmonte. La prestazione di Zidi ha messo in luce la sua capacità di competere con le migliori del settore. Tuttavia, nonostante la sua precocità, non riuscirà a diventare la nuotatrice più giovane a detenere il record mondiale assoluto. Questo onore spetta alla sudafricana Karen Muir, che ha stabilito il record a 12 anni, 10 mesi e 25 giorni, durante i Campionati Juvenili Nazionali di Gran Bretagna.

Un confronto con le grandi stelle

La canadese Summer McIntosh, 20 anni, ha riconosciuto la minaccia rappresentata da Yu Zidi, affermando che la cinese si è già trasformata in una figura di riferimento. Il record di Zidi, pur non essendo assoluto, è comunque un traguardo significativo, soprattutto considerando la sua età. La sua performance nei 200 stili ha messo in mostra una combinazione di velocità e resistenza rara in atlete così giovani.

Il futuro di Yu Zidi sembra promettente, e il mondo della nuoto osserva con attenzione i suoi prossimi passi.

La carriera di Yu Zidi è un esempio di talento precoce, ma anche di sfide e opportunità. La sua strada, come quella di molte altre atlete giovani, richiede equilibrio tra prestazione sportiva e sviluppo personale. Il successo di Zidi potrebbe aprire nuove porte per la nuoto cinese, ma anche sollevare domande su come gestire il talento in modo sostenibile. Il suo record, pur non essendo assoluto, rappresenta un passo importante verso il riconoscimento internazionale.

Con il prossimo compleanno, Yu Zidi avrà 14 anni e sarà pronta a affrontare nuove sfide. Il suo percorso ha già suscitato interesse e ammirazione, e il suo futuro potrebbe essere segnato da ulteriori successi. La sua storia è un esempio di come il talento, accompagnato da lavoro e determinazione, possa portare a risultati straordinari, anche in un’età così giovane. La sua prestazione nei 200 stili ha messo in luce una combinazione di velocità e resistenza rara in atlete così giovani. Il futuro di Yu Zidi sembra promettente, e il mondo della nuoto osserva con attenzione i suoi prossimi passi.