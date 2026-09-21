Íñigo Aznar: “Inter Miami è un club che ha visto una crescita senza precedenti”

Íñigo Aznar, nuovo Chief Revenue Officer di Inter Miami, ha espresso la sua visione sul futuro del club e sul ruolo del calcio come motore di crescita globale. L’esperto, con 25 anni di esperienza nel settore del fútbol e del divertimento, ha sottolineato come Inter Miami sia un esempio unico di crescita in poco tempo, grazie al lavoro di figure chiave come i fratelli Mas e Xavi Asensi. Aznar ha ribadito che il club, con la sua base a Miami e la sua espansione digitale, rappresenta un modello di successo che va oltre il semplice calcio.

Un modello di crescita senza precedenti

“Non esiste un club né una marca che abbia visto una crescita così brusca come Inter Miami”, ha affermato Aznar, sottolineando come il club abbia raggiunto un livello internazionale in poco tempo. L’esperto ha parlato del ruolo del calcio come “engranaggio” per il successo, ma ha anche sottolineato l’importanza del business e del marketing per sostenere il club. Il nostro obiettivo è creare una piattaforma di intrattenimento che vada oltre il calcio, ha detto, spiegando come il nuovo stadio e la sua posizione a Miami siano un’opportunità per attrarre eventi e visitatori.

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Un futuro che guarda al lungo periodo

Azar ha anche parlato del futuro di Inter Miami dopo la carriera di Leo Messi, sottolineando come il legato del campione sia fondamentale per il club. “Abbiamo costruito una base molto potente, ma dobbiamo approfondire la relazione con i tifosi, sia fisicamente che digitalmente”, ha detto. L’esperto ha anche parlato del ruolo del fútbol femminile, sottolineando come il club abbia un’audience femminile elevata, nonostante non abbia una squadra femminile. Il 40% dei tifosi al campo è femminile, e il nostro obiettivo è comunicare con questa audience, ha spiegato.

Il nuovo Chief Revenue Officer ha anche parlato del modello di business della MLS rispetto a quello della LaLiga, sottolineando come la centralizzazione e l’assenza di promozioni e retrocessioni offrano maggiore stabilità. “Questo permette di pianificare con maggiore tranquillità”, ha detto, ricordando come in passato, al Real Madrid o all’Atlético, la classifica aveva un impatto diretto sul business. Aznar ha anche menzionato la Concachampions come uno degli obiettivi principali per il club, sottolineando come vincere un grande titolo internazionale possa aprire nuove opportunità. Con la sua esperienza internazionale, Aznar si prepara a portare il suo know-how al club, con l’obiettivo di migliorare le aree di business e marketing. Vorrei dare le migliori strumenti possibili al settore sportivo per raggiungere i nostri obiettivi, ha concluso, mostrando una visione chiara e ambiziosa per il futuro di Inter Miami.

Íñigo Aznar è il nuovo Chief Revenue Officer di Inter Miami

Ha 25 anni di esperienza nel settore del fútbol e del divertimento

Ha sottolineato l’importanza del business e del marketing per il successo del club

Ha parlato del ruolo del fútbol femminile e dell’audience femminile

Ha menzionato la Concachampions come obiettivo principale per il club