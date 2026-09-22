Basket Serie A 2026-2027: le squadre si rinnovano con un mercato estivo intenso

La stagione 2026-2027 di Serie A di basket si apre con un mercato estivo intenso e una serie di cambiamenti significativi tra le squadre. Dopo un’estate di movimenti e rinnovamenti, le squadre si preparano a un campionato che promette di essere ricco di sorprese e confronti interessanti. Tra le novità più rilevanti, due squadre romane sono entrate in scena, nate sotto la quota NBA Europe e rilevando società esistenti. La Maxima Roma, ad esempio, nasce sulle ceneri di Brescia, con un roster che include giocatori di alto livello come Miro Bilan e John Brown, ereditati dalla Leonessa, e Aaron Holiday in cabina di regia. La BC Roma, invece, è di proprietà di Donnie Nelson e coinvolge Luka Doncic nel branding tecnico, con un roster che vanta giocatori come Nico Mannion e Corey Davis.

Le squadre in evoluzione

La Maxima Roma, con la spinta di Paul Matiasic, si presenta come una squadra con un forte potenziale, grazie a giocatori di alto livello e una strategia ben definita. Al contrario, squadre come Trento cercano di ripartire dalla sua tradizione EuroCup, valorizzando giocatori come Cheickh Niang e sperando nel ritorno pieno di Patrick Hassan. Altre squadre, come Varese, hanno rafforzato il loro roster con giocatori di spicco come Ioannis Kastritis e Amedeo Della Valle, mentre Tortona si prepara a un campionato con Dante Maddox e Karim Jallow come protagonisti.

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La stagione 2026-2027 si presenta con un mix di novità, rafforzamenti e sfide.

Non tutte le squadre hanno potuto contare sull’esperienza europea. Treviso, ad esempio, ha perso Ed Croswell per cinque mesi, un colpo pesante per il roster. Udine, invece, ha perso Mirza Alibegovic ma può contare su Eimantas Bendzius e Denzel Valentine. Le neopromosse Verona e Scafati si presentano con giocatori di qualità come Andrew Andrews e Angelo Warner, rispettivamente. Cantù, sotto la guida di Frank Vitucci, mantiene un’anima spiccatamente italiana e ha integrato Davide Moretti nel roster. Altre squadre, come Trieste, hanno affrontato sfide legate alla gestione del roster e alla cessione di giocatori chiave come Matiasic.

Le squadre con un futuro promettente

La stagione 2026-2027 di Serie A di basket si presenta con un mix di novità, rafforzamenti e sfide. Le squadre si preparano a un campionato che potrebbe essere decisivo per il loro futuro, con tanti cambiamenti e nuove dinamiche in campo. Tra le squadre più attese, Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano in una sfida base, mentre l’Armani di Peppe Poeta si presenta come una squadra avanti sotto molti aspetti, con giocatori come Moses Wright, Garrison Mathews e Alec Peters. La regular season, come sempre, promette incertezze, ma con un roster rafforzato, le squadre si preparano a un campionato intenso e competitivo.

La regular season promette incertezze, ma con un roster rafforzato, le squadre si preparano a un campionato intenso e competitivo.

Con un mercato estivo intenso e un mix di novità e sfide, la Serie A di basket si prepara a una stagione 2026-2027 ricca di confronti e potenziali sorprese. Le squadre, con nuovi giocatori e strategie, si affacciano a un campionato che potrebbe segnare un punto di svolta per il loro futuro. Tra le squadre più attese, Olimpia Milano e Virtus Bologna si affrontano in una sfida base, mentre l’Armani di Peppe Poeta si presenta come una squadra avanti sotto molti aspetti, con giocatori di alto livello. La stagione si apre con un’atmosfera di entusiasmo e attesa, con le squadre pronte a dare il meglio di sé.