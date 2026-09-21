Un acquirente trova tre cadaveri in una casa acquistata all’asta in Connecticut

Un uomo di Connecticut ha acquistato una casa di quattro stanze in una subasta di esecuzione ipotecaria per 525.000 dollari, senza immaginare che il suo acquisto avrebbe portato a un tragico ritrovamento. Dopo otto giorni, il 14 giugno 2026, Edward Marchion, il nuovo proprietario, ha visitato l’immobile insieme ad altri per valutarne lo stato e pianificare eventuali ristrutturazioni. È stato in quel momento che ha scoperto i resti di tre persone, tumbati a faccia in su e racchiusi in sacchi di dormire, all’interno della casa. L’evento ha messo in pausa l’acquisto e ha scatenato un’indagine per chiarire le circostanze delle morti.

Le condizioni della casa e i dettagli del ritrovamento

La casa, ubicata in Stanwich Lane a Burlington, era stata venduta “as is”, ovvero nel suo stato attuale, senza possibilità di ispezione preventiva da parte dei potenziali acquirenti. I resti umani sono stati identificati come quelli di Paul Graham Cash, Sally Ann Cash e il loro figlio Brian Cash, rispettivamente di 54, 54 e 22 anni. I corpi erano dispersi in diverse stanze, circondati da una grande accumulazione di oggetti e rifiuti, ma non si sono trovati segni di una lotta o di un conflitto. Gli investigatori hanno escluso l’omicidio e l’intossicazione da monossido di carbono, ma stanno valutando ipotesi come la malnutrizione e l’ipotermia causata dal freddo.

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Le conseguenze legali e l’effetto sull’acquisto

La scoperta ha avuto un impatto significativo sull’operazione immobiliare. L’avvocato di Marchion ha richiesto un ritardo nel completamento dell’acquisto, a causa delle incertezze legali derivanti dallo stato della proprietà. I documenti giudiziari rivelano che la famiglia aveva vissuto nella casa dal 2019 e che la proprietà aveva accumulato problemi economici da tempo. La hipoteca era rimasta inesigibile dal dicembre 2024, e le installazioni non avevano ricevuto servizi da mesi. La casa è stata infine venduta per 525.000 dollari, circa 300.000 dollari meno della valutazione iniziale.

Le autorità hanno escluso l’omicidio e stanno valutando ipotesi come la malnutrizione e l’ipotermia. La situazione ha sollevato domande su come potessero essere morti i tre membri della famiglia e se le loro morti avessero influenzato la validità del processo di esecuzione ipotecaria. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza quando e come sono morti i tre individui, ma la loro presenza in una casa in stato di abbandono ha suscitato preoccupazioni e dibattiti su come si possa gestire una situazione simile in futuro.

La storia di Edward Marchion e della casa di Stanwich Lane rappresenta un caso unico, che ha messo in luce i rischi di acquistare proprietà in condizioni di degrado e la necessità di una valutazione più approfondita prima di un’operazione immobiliare. Mentre le autorità continuano le indagini, la comunità attende risposte chiare su un evento che ha scosso la regione e ha sollevato domande su come prevenire situazioni simili in futuro.

La casa, ora proprietà di Marchion, rimane un simbolo di una situazione complessa. La scoperta ha suscitato reazioni forti nella comunità di Burlington, dove la casa era considerata un esempio di abbandono e degrado. La famiglia Cash aveva vissuto lì per anni, ma non si sa ancora se le loro morti siano state causate da un evento esterno o da condizioni ambientali estreme. La polizia ha confermato che non ci sono segni di un crimine, ma la situazione rimane sotto osservazione.