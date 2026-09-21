Zverev critica il formato della Copa Davis, difende la tradizione

Alexander Zverev, recente vincitore del US Open, ha espresso durante la vittoria contro i croati in una fase eliminatoria della Copa Davis il suo disappunto per il formato del torneo, definendolo “storia e non dinero”. L’atleta tedesco, che ha portato la sua squadra a vincere per 3-1, ha sottolineato come il formato attuale non rappresenti più la tradizione della competizione, che per lui è un simbolo di passato e identità. Zverev ha espresso il desiderio di tornare al formato classico, con partite a cinque set giocati in casa di uno dei contendenti, che ha visto la sua squadra vincere la seconda ronda dei preliminari per la Final a 8 di Bolonia.

Un passato ricco di successi

Alemania non ha vinto la Copa Davis dal 1993, quando vinse a Düsseldorf contro l’Australia con Michael Stich come principale estilete. Zverev, che ha partecipato alla Final a 8 di Bolonia lo scorso anno, ha perso in semifinale contro la Spagna, nonostante abbia vinto il suo incontro contro Munar. Il tedesco ha espresso il suo desiderio di tornare a competere per il titolo, un traguardo che manca al suo palmares, nonostante abbia già vinto l’oro olimpico e la ATP Finals. La Copa Davis, per lui, rappresenta un’opportunità unica per completare il suo percorso.

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Un formato che ha cambiato la storia

Il formato della Copa Davis è cambiato nel 2019, quando la Spagna ha vinto la prima edizione della Final a 8, battendo il Canada a Madrid. Questo ha segnato l’inizio di una nuova era per il torneo, con un formato più moderno e meno legato alla tradizione. Zverev ha espresso il suo disappunto per questa evoluzione, sottolineando come il formato attuale non catturi più l’atmosfera e l’identità della competizione. L’atleta ha ricordato come il formato classico, con partite a cinque set in casa, abbia creato un’atmosfera unica, che ha reso la Copa Davis un evento speciale per i tifosi e i giocatori.

Dopo la vittoria in casa contro i croati, Zverev ha mostrato una bandiera tedesca sul campo, ricordando l’atmosfera della Davis classica. L’atleta ha espresso il suo desidero di tornare al formato originale, che, secondo lui, ha reso il torneo un simbolo di passato e identità. La Final a 8 di Bolonia, che si terrà dal 24 al 29 novembre, rappresenta per lui un’altra opportunità per lottare per il titolo, un traguardo che ha sempre desiderato raggiungere.

La Copa Davis, per Zverev, non è solo un torneo, ma un’eredità che ha radici profonde nella storia del tennis. Il suo commento, seppur critico, riflette un desiderio di mantenere vive le tradizioni del tennis, nonostante il cambiamento del formato. La sua partecipazione alla Final a 8 di Bolonia rappresenta un passo importante nella sua carriera, un’altra sfida da affrontare con la stessa determinazione che lo ha portato a vincere i grandi tornei.

La Final a 8 di Bolonia si terrà dal 24 al 29 novembre.

Zverev ha vinto la seconda ronda dei preliminari con il formato classico.

Alemania non ha vinto la Copa Davis dal 1993.

Il formato della Copa Davis è cambiato nel 2019.