Morte di Ida Amelie Robsahm, atleta norvegese di trail running, in un incidente in montagna

Ida Amelie Robsahm, atleta norvegese di trail running, è morta a causa di un incidente avvenuto in montagna. La corredora, 30 anni, è caduta durante una gara in una zona montuosa del suo paese, Romsdalseggen, una delle tracce più famose del trail running. L’incidente si è verificato il 19 settembre 2026, quando Robsahm, accompagnata da un’altra persona, è caduta da una distanza considerevole vicino alla cima. Un gruppo di escursionisti ha segnalato l’incidente alle autorità, che hanno trasportato l’atleta in elicottero al ospedale, dove è deceduta. La morte di Robsahm si è verificata poco dopo la scomparsa di Kalie McCrystal, un’altra atleta canadese, in un incidente simile al Cervino.

Un legame forte con Sara Alonso

Robsahm era una delle protagoniste del trail running questa stagione, e aveva una forte collaborazione con Sara Alonso, atleta spagnola. Le due atlete si erano conosciute e si erano create un legame profondo. Alonso ha espresso profondo dolore e gratitudine per l’amica, ricordando la loro amicizia e la loro passione per la corsa. “Ella ha sido mi gran descubrimiento este año y aunque apenas haya sido un año, la amistad creada ha sido infinita, igual que el dolor que todos sentimos”, ha scritto Alonso su Instagram, accompagnando le foto di loro due. “Cada zancada, kilómetro a partir de ahora serán por ella para siempre. Te quiero infinito”, ha concluso.

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Un’atleta in costante crescita

Robsahm aveva dimostrato una forte capacità in diversi contesti, sia su strada che in montagna. Ha vinto la gara del Mundial de Montaña y Trail Running di Canfranc, finendo quarta nella distanza di 45 chilometri. Questa stagione aveva anche vinto la Zegama-Azikorri, arrivando al traguardo proprio dietro Sara Alonso, sua compagna di squadra nell’ASCIS. Inoltre, Robsahm aveva partecipato al Maratón del Mont Blanc, finendo seconda, e aveva concluso quinta nella modalità OCC del UTMB.

Il suo allenatore, Sindre Buraas, ha espresso profondo dolore e shock per la sua morte. “Fue un shock. No se puede asimilar de inmediato. Ella estaba en un lugar, en un entorno donde se sentía tan cómoda. Nos la arrebataron. Deja una huella profunda. Es una tristeza inmensa en todos los sentidos”, ha commentato Buraas al quotidiano norvegese NRK. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del trail running, non solo per la sua abilità, ma anche per la sua personalità e la sua positività.

Robsahm aveva anche debuttato in maratona nel 2025, a Valencia, dove ha concluso con un tempo di 2:29:57, il sesto miglior risultato di una atleta norvegese nella distanza. La sua carriera era in crescita, e la sua passione per la corsa era evidente in ogni competizione. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del trail running, non solo per la sua abilità, ma anche per la sua personalità e la sua positività. La sua storia è un ricordo che rimarrà per sempre, insieme alla sua passione per la corsa e per la vita.

Ida Amelie Robsahm, 30 anni, atleta norvegese di trail running, è morta in un incidente in montagna.

L’incidente si è verificato il 19 settembre 2026, vicino a Romsdalseggen, in Norvegia.

Ha vinto diversi titoli e ha partecipato a gare importanti, tra cui il Mundial de Montaña y Trail Running di Canfranc.

Ha avuto un forte legame con Sara Alonso, atleta spagnola, e ha espresso profondo dolore per la sua morte.

La morte di Ida Amelie Robsahm è un evento triste e sconvolgente per il mondo del trail running. La sua passione, la sua abilità e la sua positività la renderanno sempre ricordata. La sua storia è un ricordo che rimarrà per sempre, insieme alla sua passione per la corsa e per la vita.