MotoGP: Acosta in testa alle FP1 di Austria 2026, Bezzecchi miglior italiano

Alle prime ore del 18 settembre 2026, si è conclusa la prima sessione di prove libere (FP1) del Gran Premio d’Austria della MotoGP, con Pedro Acosta in testa alla classifica. Lo spagnolo, in sella alla Red Bull KTM del team Factory Racing, ha registrato un tempo di 1:29.851, distanziando di circa 233 millesimi il secondo classificato, Pol Espargaro, che ha completato la sua prova in 1:30.084. Il risultato segna un buon inizio per Acosta, che cerca di confermare la sua forma in vista della gara principale. Il miglior italiano in classifica è Marco Bezzecchi, che ha concluso la sessione al sesto posto con un tempo di 1:30.384, a 533 millesimi dal leader.

Le prime posizioni e le prestazioni dei piloti

Al secondo posto si piazza Pol Espargaro, con un tempo di 1:30.084, mentre il terzo posto è stato conquistato da Jorge Martin, in sella all’Aprilia, con un tempo di 1:30.159. Il quartetto delle prime quattro posizioni è completato da Marc Marquez, che ha registrato un tempo di 1:30.186, a 335 millesimi dal leader. Il portoghese Johann Zarco si piazza al quinto posto con un tempo di 1:30.364, mentre Luca Marini, il terzo italiano in classifica, conclude la sessione al decimo posto con un tempo di 1:30.531.

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Acosta si conferma leader in FP1, con un vantaggio significativo sui concorrenti.

Le prossime sessioni e le attività del weekend

Prima di iniziare la seconda sessione di prove libere, prevista per domani alle 10:05, i piloti dovranno affrontare le pre-qualifiche alle 15:00. Questa fase è cruciale per determinare le posizioni di partenza della gara principale. Inoltre, il team KTM ha registrato una doppietta nella FP1, con Acosta e Espargaro che si sono distinti per la loro prestazione. Il portoghese Marquez, in sella alla Ducati del Lenovo Team, ha mostrato una buona forma, nonostante un problema tecnico iniziale.

Il campionato si avvia con un’atmosfera di forte competitività, con diversi piloti in lotta per la vittoria. Tra questi, Marco Bezzecchi, il miglior italiano in classifica, si prepara a dare il suo contributo nella gara principale. La sfida tra i migliori piloti del momento è in corso, e il Red Bull Ring è pronto a ospitare un weekend intenso e ricco di emozioni.

Le altre posizioni e i tempi dei piloti

Al 12° posto si piazza Fabio Di Giannantonio, con un tempo di 1:30.651, mentre Franco Morbidelli, in sella all’Aprilia, si piazza al 16° posto con un tempo di 1:30.848. Enea Bastianini, in sella alla Honda, conclude la sessione al 17° posto con un tempo di 1:30.861, mentre Francesco Bagnaia, in sella all’Aprilia, si piazza al 18° posto con un tempo di 1:30.973. Al 19° posto si piazza AI Ogura, con un tempo di 1:31.255, mentre Takaaki Nakagami, in sella alla Honda, si piazza al 20° posto con un tempo di 1:31.289. La FP1 ha visto una buona performance di diversi piloti, con un’atmosfera di competizione elevata. La gara principale, in programma domani, promette di essere un evento di alto livello, con tanti protagonisti in lizza per la vittoria.