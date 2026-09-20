Olivia Ferney, la giovane canadese che guadagna 100.000 dollari per organizzare vacanze per ultrarricchi

Olivia Ferney, una giovane canadese di 25 anni, guadagna 100.000 dollari all’anno organizzando vacanze per ultrarricchi, un lavoro che le ha cambiato la vita e le sue aspettative. Con due milioni di follower sui social media, Olivia ha costruito un’attività di successo partendo da una agenzia di viaggi che si è popolarizzata online. La sua azienda ha scoperto che organizzare viaggi per multimilionari era un mercato molto redditizio e ha deciso di concentrarsi su questo nicchia esclusiva, come rivelato da Fortune.

Un lavoro che la cambia

Olivia ha descritto come il lavoro con persone molto ricche le abbia aperto nuove porte e modificato i suoi criteri di successo. “Mi sorprendeva scoprire che un ‘no’ non è definitivo. Con abbastanza denaro e contatti, spesso c’è una soluzione”, ha spiegato in un’intervista a Business Insider. La sua esperienza le ha dato accesso a conoscenze e relazioni che non aveva mai immaginato di poter possedere. Il listino dei suoi successi è molto più alto di quanto immaginava.

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Stress e sfide personali

Nonostante i successi economici, Olivia ha riconosciuto le sfide personali legate al suo lavoro. Ha confidato che il stress ha portato persino a una perdita di capelli e che la sua vita personale è diventata complessa. “Passiamo 300 giorni all’anno in viaggio e quando torniamo a casa, ci costa adattarci al ritmo normale”, ha spiegato. Non è sostenibile a lungo termine, ma siamo felici. La sua routine è così intensa che non riesce a mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Olivia ha anche rivelato alcuni episodi insoliti legati al suo lavoro, come l’acquisto di un regalo da 400.000 dollari e la gestione di situazioni delicate, come il fatto che un figlio di un cliente ha perso 900.000 dollari in scommesse. Questi momenti, sebbene straordinari, hanno reso chiaro che il suo lavoro non è privo di complessità. “Questo non è sostenibile a lungo termine”, ha ammesso. Nonostante le sfide, Olivia ha raggiunto un livello di successo che non immaginava di poter raggiungere. “Sono in un punto della mia carriera che un paio di anni fa non credevo possibile”, ha detto. “Guadagno il triplo di quanto consideravo un buon salario. Ho realizzato molte cose della mia lista di desideri. I miei criteri di successo sono cambiati. Il livello è molto più alto”, ha concluso, mostrando una combinazione di soddisfazione e consapevolezza delle sue scelte.

Olivia Ferney ha due milioni di follower sui social media.

Le sue vacanze per ultrarricchi le generano 100.000 dollari all’anno.

Ha perso capelli a causa del stress del lavoro.

Passa 300 giorni all’anno in viaggio.

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