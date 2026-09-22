Sergio Ramos visita la sede di Ferrari e prova l’esperienza di personalizzazione

Sergio Ramos, ex calciatore del Real Madrid, ha visitato la sede di Ferrari a Maranello, dove ha potuto conoscere da vicino alcuni modelli storici e sperimentare l’esperienza di personalizzazione offerta dal brand. L’evento, condiviso attraverso le sue pagine social, ha suscitato interesse per la sua passione per l’automobile e per la sua scelta di acquistare un’auto di lusso. La visita, avvenuta il 22 settembre 2026, ha visto il calciatore interessarsi in modo particolare al processo di creazione di un’auto su misura, un servizio offerto da Ferrari attraverso il suo dipartimento Atelier.

Un’esperienza di personalizzazione unica

La visita di Sergio Ramos a Maranello ha incluso la possibilità di interagire con i designer e gli esperti della casa automobilistica, che hanno illustrato le opzioni disponibili per creare un’auto personalizzata. Il processo, spiegato da Flavio Manzoni, il designer principale di Ferrari, ha permesso al presidente del Real Madrid di comprendere l’ampio spettro di scelte disponibili, sia per i colori che per i materiali interni. Questo tipo di esperienza, resa possibile grazie al dipartimento Atelier, è una caratteristica distintiva di Ferrari, che permette ai clienti di realizzare un’auto unica.

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La personalizzazione non è solo un servizio, ma un’esperienza unica. Durante la visita, Sergio Ramos ha potuto ammirare da vicino modelli storici come l’849 Testarossa, un’auto che rappresenta la filosofia e la tradizione della casa automobilistica. L’esperienza ha suscitato in lui un forte apprezzamento per la cura dei dettagli e per la capacità di mantenere intatta l’identità di Ferrari. Il presidente del Real Madrid ha espresso un’ammirazione particolare per la dedizione al lavoro e per il rispetto della storia del brand, che si riflette in ogni aspetto della produzione.

Un legame con la tradizione

La visita di Sergio Ramos a Maranello non è stata solo un momento di curiosità, ma anche un’occasione per approfondire il rapporto tra un cliente e un’auto di lusso. L’esperienza di personalizzazione, che ha visto il presidente del Real Madrid coinvolto attivamente nel processo di creazione, ha confermato come Ferrari sia in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto unico. La scelta di un’auto personalizzata, come il 12 cilindri in rossobruno che ha acquistato in precedenza, ha dimostrato come il legame tra passione e lusso possa essere realizzato attraverso un’esperienza unica.

La passione per l’automobile si traduce in scelte di lusso. La visita di Sergio Ramos a Ferrari ha rappresentato un momento significativo per il presidente del Real Madrid, che ha potuto vivere da vicino l’esperienza di personalizzazione e la passione per l’automobile. La sua partecipazione al processo di creazione di un’auto su misura ha confermato come Ferrari sia in grado di offrire un servizio di alto livello, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto unico. L’esperienza, condivisa attraverso le sue pagine social, ha suscitato interesse e curiosità, dimostrando come la passione per l’automobile possa unire persone di diversi ambiti.

Visita di Sergio Ramos a Maranello per conoscere i modelli storici di Ferrari.

Esperienza di personalizzazione offerta da Ferrari attraverso il dipartimento Atelier.

Partecipazione attiva del presidente del Real Madrid nel processo di creazione di un’auto su misura.

La visita di Sergio Ramos a Ferrari ha rappresentato un momento significativo per il presidente del Real Madrid, che ha potuto vivere da vicino l’esperienza di personalizzazione e la passione per l’automobile. La sua partecipazione al processo di creazione di un’auto su misura ha confermato come Ferrari sia in grado di offrire un servizio di alto livello, in grado di soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto unico. L’esperienza, condivisa attraverso le sue pagine social, ha suscitato interesse e curiosità, dimostrando come la passione per l’automobile possa unire persone di diversi ambiti.