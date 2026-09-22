Duplantis e Jefferson-Wooden primi al mondo: il ranking e le specialità. Gli italiani in classifica.

Due atleti si sono distinti al vertice del ranking mondiale di atletica: Armand Duplantis e Melissa Jefferson-Wooden. Il primo, statunitense, domina nel salto con l’asta con 1.561 punti, mentre la seconda, anche lei statunitense, si colloca al primo posto tra le donne con 1.514 punti. Tra gli italiani, Leonardo Fabbri si piazza al 25° posto, con 1.400 punti, mentre Andy Diaz è al 42°, con 1.379 punti. Larissa Iapichino, al 59°, si avvicina al primo posto nella specialità del salto in lungo, con 1.358 punti, e Nadia Battocletti, al 61°, si colloca con 1.351 punti, suddivisi tra 1500, 5000 e 10.000 metri. Il ranking, stilato da World Athletics, tiene conto dei migliori risultati di ogni atleti, convertiti in punti secondo le tabelle tecniche della Federazione Internazionale.

Il ranking generale e le specialità

Il ranking overall, che non distingue tra discipline, conferma la supremazia di Duplantis e Jefferson-Wooden. Il primo, con il record del mondo di 6.31 metri, ha dominato il salto con l’asta, mentre la seconda, con due vittorie ai 100 metri e mezzo giro di pista, ha superato le avversarie, tra cui Masai Russell e Marileidy Paulino. Tra i migliori italiani, Fabbri si colloca al primo posto nel getto del peso, mentre Iapichino, con un’ottima prestazione, si avvicina al vertice del salto in lungo. La posizione di Iapichino nella specialità del salto in lungo la colloca a pochi passi dal primo posto.

Pubblicità

Le classifiche per specialità

Le classifiche divise per disciplina sono particolarmente significative, poiché permettono di confrontare atleti che si affrontano direttamente in pedana o in pista. Nel salto in lungo, Iapichino si colloca al 59° posto, con un punteggio di 1.358, e si trova in posizione di diventare numero 1 del mondo in questa specialità. Nel getto del peso, Fabbri si piazza al 25° posto, con 1.400 punti, mentre nel salto triplo, Diaz si colloca al 42° posto, con 1.379 punti. Battocletti, con un punteggio complessivo di 1.351, si colloca al 61° posto, con un’ottima performance in diverse distanze.

Nadia Battocletti, con un punteggio complessivo di 1.351, si colloca al 61° posto, suddiviso tra 1500, 5000 e 10.000 metri. Il ranking mondiale, stilato da World Athletics, tiene conto di tutti i migliori risultati degli atleti, convertiti in punti secondo le tabelle tecniche della Federazione Internazionale. Questo sistema permette di creare un ranking generale, ma anche di analizzare le prestazioni in base alle specialità. Tra i migliori italiani, Fabbri, Diaz e Iapichino si distinguono per le loro prestazioni in diverse discipline, mentre Battocletti si colloca al 61° posto, con un punteggio complessivo di 1.351.

Il ranking, che è stato aggiornato di recente, mostra la posizione degli atleti in base ai loro risultati. Duplantis e Jefferson-Wooden si piazzano al primo posto, mentre tra gli italiani, Fabbri, Diaz e Iapichino si distinguono per le loro prestazioni. La classifica, che è stata pubblicata da OA Sport, conferma la posizione degli atleti italiani nel ranking mondiale.