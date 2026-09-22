Valverde out, Mourinho preoccupato per la sfida contro la Roma

Il Real Madrid si prepara a una sfida delicata contro la Roma, con il centrocampista Fede Valverde infortunato e in dubbio per la partita di Champions League in programma il 14 ottobre all’Olimpico. La notizia, diffusa dal club spagnolo, ha lasciato preoccupati il tecnico José Mourinho e i tifosi, che vedono nel 28enne uruguaiano un elemento chiave per la squadra. Valverde, rimasto ko durante il derby contro l’Atletico Madrid, ha subito una distorsione di terzo grado alla caviglia sinistra, come confermato dagli esami effettuati oggi.

Un infortunio che mette a rischio la formazione

Il Real Madrid non ha dato indicazioni precise sui tempi di recupero di Valverde, ma secondo quanto riporta l’edizione spagnola ‘As’, il giocatore potrebbe tornare a disposizione tra tre settimane. Questo periodo, però, coincide con la preparazione per la sfida contro la Roma, una partita che per il club di Mourinho ha un valore strategico non solo per il campionato, ma anche per il mercato e la sua posizione in Europa. La squadra, che ha vinto la Conference League e si è qualificata per una finale di Europa League, dovrà fare i conti con l’assenza di un’arma chiave.

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Valverde in dubbio per la Roma, Mourinho in ansia. Il club ha reso noto che il centrocampista uruguaiano è in fase di recupero e potrebbe essere a disposizione a ridosso della sfida di Champions League. Tuttavia, la mancanza di certezze ha alimentato l’ansia del tecnico, che dovrà trovare alternative per mantenere la coesione della squadra.

La Roma vuole testare il Real Madrid

La Roma, dopo un esordio in Champions League con un pareggio contro il Fenerbahce, cerca di confermare il suo livello in casa contro una squadra di grande spessore. Il Real Madrid, pur dopo il ko contro l’Atletico, ha dimostrato di poter competere a livello europeo, soprattutto grazie al lavoro di Mourinho, che ha portato la squadra a vincere la Conference League e a giocarsi una finale di Europa League. La sfida con la Roma, però, rappresenta un test importante per il club di Capitale, che vuole dimostrare di essere in grado di stare al passo con le big.

Il Real Madrid, però, non si sbilancia sulle possibilità di Valverde di tornare in campo in tempo utile. Il club, che ha già affrontato polemiche dopo il derby, si concentra ora sulla preparazione della squadra per la prossima partita. Mourinho, pur preoccupato per l’assenza del centrocampista, dovrà trovare alternative per mantenere la coesione della squadra. La sfida all’Olimpico è attesa con interesse. I tifosi giallorossi vedono in Mourinho un allenatore con una lunga esperienza e una capacità di gestire le squadre di alto livello. Il Real Madrid, però, dovrà fare i conti con l’assenza di Valverde e con la pressione di una partita che potrebbe decidere molto per la stagione.

La Roma, con la sua determinazione e la sua capacità di reagire, potrebbe mettere in difficoltà i campioni d’Europa, anche se il Real Madrid, con la sua esperienza e la sua forza, non è da sottovalutare. Il futuro della partita dipenderà da diversi fattori, tra cui la preparazione della squadra, la reazione dei giocatori e la gestione delle situazioni di infortunio. Mourinho dovrà trovare soluzioni per la formazione. Pur in ansia per Valverde, il tecnico dovrà trovare soluzioni per mantenere la coesione della squadra e per affrontare una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per la stagione.