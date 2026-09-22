I giocatori argentini chiedono a Scaloni di restare ct: “Deve continuare a guidarci”

Da Nico Paz a Leonardo Balerdi, i giocatori argentini si schierano decisamente a favore di Lionel Scaloni, chiedendo che rimanga allenatore della squadra. “Deve restare ct dell’Argentina”, hanno espresso diversi calciatori, tra cui il portiere Juan Musso e il difensore Franco Mastantuono. Scaloni, che ha guidato l’Argentina alla vittoria del titolo nel 2022 e ha raggiunto la finale nell’ultimo torneo, ha il contratto in scadenza a dicembre e sta preparando la squadra per le tre amichevoli con Bolivia, Burkina Faso e Benin. L’ultima di queste sfide segnerà l’addio di Lionel Messi alla nazionale.

Unanime appoggio dei giocatori

La decisione di Scaloni di proseguire come ct dell’Argentina è sostenuta da unanime appoggio tra i giocatori. “Scaloni è l’artefice principale di questo ciclo della Seleccion e noi speriamo di poter continuare a lavorare con lui”, ha dichiarato un calciatore. Anche Leonardo Balerdi, centrale difensivo della Roma, ha espresso la sua fiducia: “Speriamo che porti avanti il suo lavoro, per noi sarebbe un grande privilegio”. Il portiere Dibu Martinez ha aggiunto: “Qualsiasi sarà la decisione del ct e del suo staff noi la sosterremo, ovviamente la speranza è che restino”.

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Scaloni è visto come un leader indispensabile per la squadra. I giocatori riconoscono il valore del suo lavoro e la sua capacità di guidare la Seleccion verso successi. “E’ uno dei tecnici più importanti al mondo: mi ha fatto esordire in Nazionale A e non posso fare altro che augurarmi che continui a essere il ct dell’Argentina”, ha detto Nico Paz, che ha esordito in nazionale con Scaloni. Franco Mastantuono, talento della Fiorentina, ha confermato: “Speriamo resti, intanto continuiamo a goderci la sua presenza, per noi deve essere questa la cosa più importante dei prossimi giorni”.

Un legame forte con Scaloni

Il rapporto tra Scaloni e i giocatori argentini appare molto forte. Anche il portiere Juan Musso ha espresso stima e affetto per Scaloni: “Ha ottenuto successi enormi alla guida della Seleccion, proviamo grande affetto e stima nei suoi confronti e vogliamo che faccia ciò che lo renderà felice”. La sua leadership è vista come un elemento chiave per il successo della Seleccion, e i giocatori non nascondono il loro desiderio di vederlo rimanere.

La squadra si prepara al futuro, ma vuole che Scaloni rimanga. Mentre si prepara al futuro, i calciatori si concentrano sul presente, sperando che Scaloni continui a guidare la squadra. La sua esperienza e la sua capacità di unire i giocatori sono considerate fondamentali per il proseguo del ciclo della Seleccion. I giocatori, tra cui il portiere del Chelsea Romero, si schierano a favore del ct, riconoscendo il valore del suo lavoro e la sua importanza per la squadra.