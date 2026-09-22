Hernán Torres rivela la verità sulla sua uscita da Millonarios: “Mi hanno usato come carne di cannone”

Hernán Torres, ex allenatore del Millonarios, ha rivelato la verità sulla sua uscita dal club colombiano, accusando la dirigenza di averlo usato come “carne di cannone”. L’attaccante, in una recente intervista, ha espresso le sue opinioni su una serie di temi, tra cui la gestione del club e le critiche rivolte a streamers argentini come Davoo Xeneize e La Cobra. Torres ha anche parlato del suo breve periodo in qualità di allenatore e delle circostanze che hanno portato alla sua decisione di lasciare il club.

La verità sulla sua uscita da Millonarios

Durante un’intervista con il giornalista Diego Rueda, Torres ha rivelato una frase contundente che ha suscitato dibattito nel mondo del calcio. “Mi hanno usato come carne di cannone”, ha detto, riferendosi a una conversazione avuta con un giornalista che gli aveva rivelato che era stato usato come “carne di cannone”. Questa frase ha anticipato la sua breve esperienza in qualità di allenatore e ha rivelato la tensione tra lui e la dirigenza del club.

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La frase di Torres ha suscitato reazioni forti nel mondo del calcio.

Le critiche ai streamers

Torres ha anche parlato delle critiche rivolte a streamers argentini, come Davoo Xeneize e La Cobra, sottolineando che molti di loro parlano troppo e non rispettano i giocatori. Ha espresso il suo rispetto per i streamers, ma ha anche criticato la loro tendenza a diffamare i calciatori. “Respetto molto i streamers, ma ci sono molti che parlano di più”, ha detto. Ha anche sottolineato che non ha mai avuto bisogno di entrare in polemiche per essere dove si trova. “Nunca necesité entrar en polémicas para estar donde estoy”, ha aggiunto. Le sue parole hanno suscitato reazioni da parte dei streamers, che hanno risposto con un tono più calmo, sottolineando che ogni persona ha il diritto di esprimere le proprie opinioni.

La Cobra, ad esempio, ha detto: “No invierto mi tiempo en gente que me insulta a mí o a mis amigos”. Davoo Xeneize, invece, ha risposto: “Yo lo critico a él, él me critica a mí y está perfecto, cada uno tiene su opinión”. Le reazioni dei streamers hanno messo in luce la complessità delle relazioni tra giocatori e creatori di contenuti.

Torres ha anche parlato del suo breve periodo in qualità di allenatore, spiegando che il suo mandato al Millonarios è stato breve e non ha portato i risultati sperati. La dirigenza ha deciso di rimuoverlo dal ruolo dopo solo cinque mesi, un periodo che ha visto il club affrontare una serie di sfide. Torres ha espresso il suo rispetto per la società, ma ha anche sottolineato le tensioni che hanno accompagnato la sua gestione.

Il suo ritorno al club era stato visto come una soluzione per risolvere i problemi, ma i risultati non hanno confermato questa aspettativa. Torres ha anche menzionato la sua esperienza con i streamers, accusandoli di parlare troppo e di non rispettare i giocatori. Ha sottolineato che non ha mai avuto bisogno di entrare in polemiche per essere dove si trova. La situazione di Torres al Millonarios rimane un tema di dibattito, con le sue dichiarazioni che hanno aperto nuove discussioni sul ruolo dei giocatori e degli allenatori nel mondo del calcio. La sua esperienza, pur breve, ha lasciato un’impronta significativa nel club e nel settore sportivo colombiano.