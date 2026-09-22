Lucas, ex membro del duo Andy e Lucas, mostra il risultato della sua ricostruzione nasale e rivelazioni su un caché stimato a 65.000 euro

Lucas, ex membro del duo Andy e Lucas, ha finalmente mostrato il risultato della sua complessa ricostruzione nasale, dopo anni di interventi chirurgici e dibattiti su rete. La sua storia, diventata un tema di discussione su internet e in televisione, ha visto il suo naso diventare protagonista di numerose critiche, meme e commenti. Dopo due anni di visite a medici e interventi, il cantante ha potuto risolvere il problema che lo aveva tormentato. L’occasione è arrivata con l’uscita in diretta del programma ¡De Viernes!, dove ha deciso di mostrare il suo nuovo aspetto. Ma non è stato solo il risultato estetico a suscitare interesse: la cifra economica ricevuta per le sue apparizioni è diventata un argomento di dibattito tra i compagni di studio.

Un caché stimato a 65.000 euro

Secondo quanto rivelato da Alberto Guzmán nel programma El Sótano Club di TEN TV, Lucas avrebbe ricevuto un caché stimato a 65.000 euro per le sue apparizioni dedicate alla ricostruzione nasale. L’annuncio ha suscitato sorpresa tra i colleghi, che avevano tentato di indovinare la cifra. Prima di rivelare il numero esatto, Guzmán ha proposto un gioco in cui i partecipanti dovevano scrivere la somma che ritenevano avesse ricevuto. Il massimo indicato era di 30.000 euro, ma la verità ha sconvolto i presentatori. “Habéis tirado por los suelos el caché di Lucas”, ha commentato Guzmán, mentre Alba Carrillo ha espresso incredulità: “No me lo creo”.

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Un percorso estetico lungo e complesso

La ricostruzione nasale di Lucas non è stata un semplice intervento chirurgico, ma una serie di procedure complesse che si sono protratte per più di otto ore. La sua storia ha visto il suo naso diventare un simbolo di dibattito, con commenti su rete e in televisione. Dopo anni di interventi, il risultato è finalmente visibile. Lucas ha anche avuto l’opportunità di scusarsi pubblicamente per aver negato inizialmente le operazioni. La sua apparizione in ¡De Viernes! ha segnato un momento di chiusura per questa storia, che ha visto il suo naso diventare protagonista di un’esperienza unica.

La sua decisione di mostrare il risultato della ricostruzione nasale ha suscitato interesse non solo per l’aspetto estetico, ma anche per la cifra economica ricevuta. La sua storia, diventata un tema di dibattito, ha visto il suo naso diventare un simbolo di discussione su rete e in televisione. La sua apparizione in ¡De Viernes! ha segnato un momento di chiusura per questa storia, che ha visto il suo naso diventare protagonista di un’esperienza unica.

La sua decisione di mostrare il risultato della ricostruzione nasale ha suscitato interesse non solo per l’aspetto estetico, ma anche per la cifra economica ricevuta. La sua storia, diventata un tema di dibattito, ha visto il suo naso diventare un simbolo di discussione su rete e in televisione. La sua apparizione in ¡De Viernes! ha segnato un momento di chiusura per questa storia, che ha visto il suo naso diventare protagonista di un’esperienza unica.