Emmanuel Reyes Pla vince la seconda medaglia europea per la Spagna

Emmanuel Reyes Pla ha conquistato la seconda medaglia europea per la Spagna al torneo di boxeo che si svolge a Sofia, in Bulgaria. Dopo la vittoria di Laura Fuertes, la prima atleta spagnola a vincere una medaglia europea, Reyes Pla ha sconfitto Roselin Bachevski per decisione unanime (5-0) nei quarti di finale. La vittoria ha garantito al team spagnolo un secondo metallo in questa competizione, con Reyes Pla che si appresta a disputare le semifinali contro il georgiano Georgii Kushitashvili.

Una vittoria senza precedenti

Reyes Pla, noto come il “Profeta”, ha dominato il suo match con una prestazione completa. Nella prima ronda, quattro dei cinque giudici hanno registrato una vittoria parziale per il boxeadore spagnolo, mentre solo uno ha preferito il suo avversario bulgaro. La vittoria ha rafforzato la sua posizione nella competizione, con il potenziale di aggiudicarsi un altro metallo. La sua prestazione ha anche visto un momento di tensione, poiché si è dovuto far intervenire un medico per curare un taglio che si era aperto nel match precedente.

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Un palmarés di successi

Reyes Pla, che ha vinto l’oro ai Giochi Mediterranei, ha un palmarés ricco di successi. Tra i suoi trofei ci sono un bronzo olimpico ottenuto a Parigi 2024 e tre medaglie mondiali, rispettivamente nel 2021 e 2025. La sua vittoria a Sofia rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, con la possibilità di aggiudicarsi una medaglia d’oro o d’argento. La vittoria di Reyes Pla ha rafforzato la posizione della Spagna nel boxeo europeo, con Laura Fuertes che ha aperto la strada con la sua storica medaglia. La squadra spagnola si appresta a proseguire la sua corsa, con Reyes Pla che si prepara a affrontare il georgiano Georgii Kushitashvili nelle semifinali. La sua performance ha dimostrato una combinazione di abilità, resistenza e determinazione. La sua vittoria ha anche messo in luce la sua capacità di rimanere concentrato e determinato, anche in situazioni di pressione.

La sua vittoria nei quarti di finale ha garantito un secondo metallo per la delegazione spagnola. La sua prestazione ha rafforzato la posizione della Spagna nel boxeo europeo, con Laura Fuertes che ha aperto la strada con la sua storica medaglia. La squadra spagnola si appresta a proseguire la sua corsa, con Reyes Pla che si prepara a affrontare il georgiano Georgii Kushitashvili nelle semifinali.

Reyes Pla vince a Sofia per decisione unanime

La Spagna si aggiudica la seconda medaglia europea

Reyes Pla ha un palmarés ricco di successi

La vittoria di Emmanuel Reyes Pla ha rappresentato un momento di orgoglio per la Spagna, con la sua prestazione che ha messo in mostra la sua abilità e la sua determinazione. La sua vittoria nei quarti di finale ha garantito un secondo metallo per la delegazione spagnola. La sua performance ha anche messo in luce la sua capacità di rimanere concentrato e determinato, anche in situazioni di pressione. La sua vittoria ha rafforzato la posizione della Spagna nel boxeo europeo, con Laura Fuertes che ha aperto la strada con la sua storica medaglia.