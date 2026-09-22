Tathiana Garbin: “La sfida con la Cina sarà già la nostra finale”

La capitana azzurra Tathiana Garbin ha espresso la sua fiducia e la sua determinazione per la prossima fase del torneo di Billie Jean King Cup, in cui l’Italia affronterà la Cina, considerata la sua principale sfida. “La sfida con la Cina sarà già la nostra finale”, ha dichiarato Garbin, sottolineando l’importanza della mentalità giusta per affrontare la partita. L’Italia, campione del mondo per la prima volta nella storia nel Team Relay, si prepara a Shenzhen per la settima edizione della prova, con l’obiettivo di conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo.

Le giocatrici azzurre sono straordinarie

Garbin ha espresso un grande orgoglio per le sue giocatrici, definendole “tutte straordinarie”. Tra di loro, Sara Errani, la più esperta, ha svolto un ruolo fondamentale, trasmettendo esperienza alle ragazze più giovani. “Sara è una donna speciale che regala la sua esperienza alle ragazze più giovani”, ha detto Garbin, sottolineando il valore di Errani come punto di riferimento per la squadra. La capitana ha anche lodato Jasmine Paolini, che riesce a mantenere un’atmosfera positiva anche nei momenti più difficili di una partita.

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La Coccia è molto legata a questa Nazionale, lo dimostra in ogni occasione e dà sempre tutto quello che ha per questa squadra e per i nostri colori. Questo fa parte di un’identità enorme. Garbin ha anche parlato del ruolo di Lucia Bronzetti e Elisabetta Cocciaretto, entrambe sensibili e disponibili per la squadra. “Lucia è una ragazza sensibile, e questa sensibilità è molto importante perché è molto vera. Dice quello che pensa e si mette sempre a disposizione della squadra”, ha sottolineato.

Un gruppo vincente e una squadra unita

Garbin ha parlato del ruolo di Tyra Grant, definita “il nostro vulcano”, che ha mostrato una crescita significativa e una capacità di ascoltare per imparare. “Credo che possa dare presto un contributo importante alla nostra squadra”, ha aggiunto. La squadra azzurra, con la sua identità forte e la sua unità, si prepara a un’edizione di Billie Jean King Cup ricca di sfide e di opportunità. L’Italia, con la sua storia e la sua determinazione, cerca di proseguire la sua striscia di successi, con l’obiettivo di vincere il titolo mondiale per la terza volta consecutiva.

La sfida più grande è non pensare a difendere il titolo. Non dobbiamo pensare al titolo, dobbiamo pensare, come mi insegnano le mie giocatrici, a ogni singolo punto, a ogni game, a ogni set. Questa è la sfida più grande. Pensiamo al presente, alla sfida contro la Cina che è la nostra finale. Cercheremo di adottare questo approccio, questa mentalità. Il nuovo numero di Azzurra è online! Le interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028, un corposo pagellone e tanto altro! L’Italia si presenta alla vigilia delle Finals con la consapevolezza di dover realizzare una nuova grande impresa per conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo. Le azzurre debutteranno a Shenzhen giovedì 24 settembre nei quarti di finale contro la Cina padrona di casa per poi incrociare eventualmente in semifinale una tra Ucraina e Belgio.