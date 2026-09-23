Asiago domina Klagenfurt nella serata di Alps League con un netto 8-3

Asiago ha sconfitto per 8-3 l’EC KAC II nella serata di Alps League, dimostrando una superiorità netta e una capacità di controllo del gioco. La vittoria, ottenuta con un dominio assoluto nel terzo periodo, conferma la leadership della squadra nella classifica. La partita, giocata in casa, ha visto i giallorossi prendere il controllo del campo fin dal primo periodo, con un’efficacia in attacco che ha lasciato senza parole i tifosi.

Un primo periodo in equilibrio

Il primo periodo ha visto un equilibrio tra le due squadre, con Klagenfurt che ha aperto il match con una rete dopo 3 minuti e 36 secondi, grazie a una marcatura di Hebar. Asiago ha reagito subito, trovando il pareggio grazie a Porco, in power-play, al 12:44, su assist di Valentini. Il periodo si è chiuso con un punteggio di 1-1, ma il vantaggio è stato breve e la partita ha visto un’alternanza di momenti di pressione.

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Il secondo periodo: Asiago prende il controllo

Nel secondo periodo, Asiago ha mostrato una maggiore determinazione e capacità di attacco. Rigoni ha regalato il primo vantaggio ai giallorossi al 23:24, ma gli austriaci hanno risposto subito con la rete del 2-2 di van Ee al 26:21. Tuttavia, Asiago ha ripreso il controllo grazie a Porco, che ha portato il punteggio a 3-2 al 26:44. Marchetti ha chiuso il periodo con una marcatura del 4-2 al 27:16, stabilendo un vantaggio che sarebbe durato per tutta la partita.

Il terzo periodo ha visto Asiago dominare in modo netto, con Marchetti che ha segnato di nuovo al 46:56 per il 5-2. La squadra ha poi realizzato una tripletta personale per il 6-2 al 47:32, prima che Porco segnasse in power-play per il 7-2 al 52:40. Passati appena 18 secondi, Magnabosco ha portato il punteggio a 8-2 con un altro goal in power-play. Nel finale, il classe 2007 Bizjak ha fissato il punteggio sull’8-3 al 58:51.

La vittoria di Asiago si aggiunge ai successi precedenti e conferma la sua leadership nella classifica della Alps League 2026-2027. La squadra, con 6 punti, si conferma al primo posto, seguita da Rittner Buam SkyAlps e Hockey Unterland Cavaliers. La squadra ha dimostrato una grande capacità di reazione e di controllo del gioco. La vittoria ha visto Asiago dimostrare una grande efficacia in attacco, con un’efficacia che ha lasciato senza parole i rivali. Il match ha visto anche la partecipazione di alcuni giocatori di spicco, tra cui il classe 2007 Bizjak, che ha chiuso il match con un goal decisivo. La squadra ha dimostrato una grande coesione e una capacità di adattarsi alle situazioni di pressione, portando a un risultato che ha lasciato senza parole i tifosi. La vittoria di Asiago è un ulteriore passo avanti nella stagione e conferma la sua posizione di testa nella classifica.

Asiago vince 8-3 contro Klagenfurt nella serata di Alps League.

Il terzo periodo è stato dominato completamente da Asiago.

Marchetti e Porco hanno segnato diversi goal per la squadra veneta.

Il classe 2007 Bizjak ha fissato il punteggio sull’8-3 al 58:51.