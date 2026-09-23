El Campín prova il sistema FacePass per l’ingresso al stadio con riconoscimento facciale

El Campín, uno dei principali impianti sportivi di Bogotà, ha avviato un test del sistema FacePass, un’innovativa soluzione basata sul riconoscimento facciale per l’ingresso al stadio. L’esperienza si svolgerà durante il match tra Independiente Santa Fe e Deportivo Cali, in programma nella 12ª giornata della Liga BetPlay. L’obiettivo è valutare l’efficacia della tecnologia in condizioni di alta affluenza, migliorando la sicurezza e l’efficienza del controllo degli accessi. Il test è parte di un piano piloto che potrebbe portare a un’estensione graduale del sistema a tutta la struttura sportiva, posizionando Bogotà a livello tecnologico.

FacePass: una soluzione digitale per l’ingresso al stadio

FacePass, sviluppato da TuBoleta, permette agli utenti di registrare i propri dati biometrici in anticipo sulla piattaforma. Durante l’evento, il riconoscimento facciale avviene direttamente nei punti di controllo, eliminando la necessità di presentare la boleta fisica, un codice su dispositivo mobile o un documento d’identità. Questo sistema potrebbe ridurre i tempi di accesso e migliorare la capacità delle autorità di identificare eventuali comportamenti illegali. L’esperienza è nata come risposta a incidenti violenti avvenuti in precedenti partite, dove la mancanza di un sistema di identificazione rapida ha reso difficile l’individuazione dei responsabili.

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Il test si concentrerà su 1.000 abbonati maggiorenni, tutti residenti nella tribuna Oriental.

L’obiettivo è analizzare la logistica, l’adattamento del personale e la percezione dei tifosi. Il sistema potrebbe estendersi gradualmente ad altre località dello stadio, contribuendo a una maggiore integrazione della tecnologia nel settore sportivo. L’implementazione di FacePass potrebbe anche influenzare il futuro dei sistemi di sicurezza in altri impianti sportivi del paese.

Un passo verso la modernizzazione del calcio colombiano

Il progetto rappresenta un passo importante nella modernizzazione degli spazi sportivi in Colombia. L’adozione di tecnologie come FacePass non solo migliora la sicurezza, ma anche l’esperienza per gli spettatori, rendendo l’accesso al stadio più rapido e digitale. L’esperienza di El Campín potrebbe diventare un modello per altri stadi, contribuendo a una maggiore integrazione della tecnologia nel settore sportivo. Se il test avrà successo, il sistema potrebbe essere esteso gradualmente ad altre aree dello stadio, posizionando Bogotà come una delle città più avanzate nell’uso della tecnologia per la convivenza in campo. L’innovazione potrebbe anche influenzare il futuro dei sistemi di sicurezza in altri impianti sportivi del paese.

Il test di FacePass è parte di un piano piloto che mira a valutare il rendimento della tecnologia in condizioni reali di alta afluenza. L’obiettivo è misurare i tempi di accesso, analizzare la logistica e raccogliere la percezione dei tifosi. L’esperienza potrebbe portare a un’implementazione più ampia, contribuendo a una maggiore sicurezza e efficienza negli spettacoli sportivi. Il sistema FacePass potrebbe anche migliorare la capacità delle autorità di identificare eventuali comportamenti illegali, grazie alla registrazione preesistente dei dati biometrici. L’esperienza di El Campín potrebbe diventare un modello per altri stadi, contribuendo a una maggiore integrazione della tecnologia nel settore sportivo.