Brooksby e Kopriva passano agli ottavi al torneo ATP di Chengdu 2026

Al primo turno del torneo ATP di Chengdu 2026, due giocatori hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale: l’americano Jenson Brooksby e il ceco Vit Kopriva. Entrambi hanno vinto con un risultato netto, dimostrando una preparazione e una forma al top. Brooksby, numero 77 del ranking ATP, ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero otto, con il punteggio di 7-5 7-5 in un’ora e quarantaquattro minuti. Kopriva, numero 71 del ranking, ha invece battuto la wild card cinese Jia Hu, classe 2009, con un risultato di 6-4 7-5 in un’ora e trentotto minuti.

Brooksby sorprende Baez in un match di alta intensità

Jenson Brooksby ha dimostrato una grande determinazione e una tecnica precisa nel match contro Sebastian Baez. Il match si è sviluppato in modo equilibrato, con Brooksby che ha dovuto affrontare un’ottima resistenza da parte del numero otto del tabellone. Nel primo parziale, Brooksby ha salvato due palle del 4-5 e ha trasformato il primo match point per firmare il decisivo 7-5. Nella seconda frazione, il copione si è ripetuto quasi identico, con Brooksby che ha mantenuto il controllo del gioco e ha chiuso il match con un altro 7-5.

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Kopriva domina Jia Hu con un’ottima prestazione

Vit Kopriva, numero 71 del ranking ATP, ha messo in mostra una grande classe e una preparazione ottima nel match contro la wild card cinese Jia Hu. Il ceco ha dominato entrambi i parziali, con un’efficacia tecnica e una mentalità vincente. Kopriva ha vinto 6-4 7-5 in un’ora e trentotto minuti, guadagnando così il pass per gli ottavi di finale.

Entrambi i giocatori si qualificheranno agli ottavi di finale, dove affronteranno rispettivamente il vincitore del match tra l’australiano James Duckworth e Lorenzo Sonego, e il vincitore del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e l’olandese Tallon Griekspoor. Brooksby ha vinto il primo parziale in volata grazie al break nel dodicesimo gioco. Kopriva ha trasformato il primo match point per firmare il 7-5 conclusivo. Il torneo di Chengdu 2026 continua a regalare momenti di alta intensità e prestazioni di livello elevato, con giocatori di alto ranking che si confrontano in modo spettacolare.

Il programma del torneo ha visto due incontri di primo turno caratterizzare la giornata inaugurale, con Brooksby e Kopriva che si sono distinti per la loro capacità e la loro concentrazione. Il pubblico ha assistito a due match di alta qualità, con un mix di tecnica, strategia e determinazione. Il torneo, che si svolge a Chengdu, continua a essere un evento di rilievo nel calendario ATP, con giocatori di tutto il mondo che si sfidano in un ambiente competitivo e stimolante. La giornata ha visto anche l’esordio vincente di Vit Kopriva, che ha messo in mostra una grande classe e una preparazione ottima. Il ceco ha dominato entrambi i parziali, con un’efficacia tecnica e una mentalità vincente. Il match ha visto Kopriva affrontare una giovane avversaria con grande potenziale, ma ha dimostrato di essere pronto per un livello di gioco più alto.