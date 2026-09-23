André Onana e la coppettazione: una pratica antica in uso tra gli sportivi

André Onana, portiere del club, ha scelto la coppettazione come parte del suo programma di recupero fisico, attirando l’attenzione del pubblico per i segni circolari lasciati sulla sua pelle. La pratica, che ha visto un incremento di utilizzo tra gli sportivi negli ultimi anni, si basa su un’antica tecnica terapeutica con radici nella medicina tradizionale cinese e dell’Asia occidentale. L’obiettivo principale per gli atleti è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili alle prossime competizioni, gestendo l’affaticamento accumulato durante la stagione.

Una tecnica antica in uso moderno

La coppettazione è una pratica che si basa sull’applicazione di ventose per creare un effetto di aspirazione sulla pelle. Questo processo, che può essere effettuato con dispositivi moderni o attraverso il calore, provoca la rottura di piccoli capillari, lasciando segni rotondi e rossi che scompaiono in una o due settimane. La pressione esercitata provoca infatti la rottura di piccoli capillari sotto la pelle. Nonostante le ricerche disponibili siano limitate e le evidenze scientifiche non siano definitive, la tecnica è diventata popolare tra gli atleti, soprattutto per il sollievo a breve termine che si spera di ottenere dopo uno sforzo intenso.

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Un trattamento post-gara e per il recupero

Nel mondo dello sport, la coppettazione viene spesso utilizzata come trattamento post-gara, con l’obiettivo di rilassare i muscoli e alleviare tensioni e indolenzimenti. Per un portiere come Onana, che subisce continuamente sollecitazioni fisiche durante le partite, il recupero è una componente essenziale della preparazione. La pratica può essere integrata con altri metodi di recupero, come la fisioterapia o i bagni di ghiaccio, per migliorare la performance e ridurre l’affaticamento.

Nonostante i benefici percepiti, è importante sottolineare che la coppettazione non è una soluzione definitiva per il recupero a lungo termine. Alcuni rischi, come possibili infezioni cutanee, possono verificarsi se non viene utilizzata correttamente. La coppettazione è una tecnica terapeutica tradizionale praticata da migliaia di anni. Tuttavia, Onana non è l’unico atleta a scegliere questa tecnica: altri come Openda e Benzema hanno adottato la coppettazione come parte della loro routine fisica, dimostrando come una pratica antica possa trovare nuovi spazi nel mondo moderno dello sport.

La popolarità della coppettazione tra gli sportivi è legata al suo effetto visibile e al sollievo immediato che si spera di ottenere. Tuttavia, la scelta di utilizzarla deve sempre considerare i possibili rischi e la mancanza di prove scientifiche definitive. Per Onana, la coppettazione rappresenta un’alternativa tra le tante per il recupero, ma non è un sostituto per un approccio completo e ben strutturato alla gestione del fisico atletico. La tecnica, sebbene non sia completamente verificata scientificamente, è diventata un elemento riconoscibile nel mondo dello sport, grazie ai segni che lascia sulla pelle. La sua utilità per gli atleti, come Onana, risiede nella sua capacità di offrire un sollievo temporaneo e un senso di rilassamento, anche se i benefici a lungo termine restano da confermare.