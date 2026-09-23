Sutalo si conferma leader in Lazio: record di recuperi e prestazioni convincenti

Sutalo si conferma leader in Lazio, con un impatto positivo e un record di recuperi che ha lasciato senza parole. Dopo due gare consecutive di alto livello, il difensore croato ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. La Lazio, nelle prime tre giornate di Serie A, aveva subìto solamente il gol di Davis a Udine, un dato che ha reso evidente l’efficacia del reparto difensivo. Sutalo, con il suo atteggiamento e le sue capacità, ha contribuito in modo significativo a questa performance.

Un record di recuperi e prestazioni convincenti

Nelle ultime due gare, Sutalo si è imposto, dimostrando un livello di concentrazione e di attenzione che ha lasciato senza parole. I dati raccolti dalla Lega di A mostrano un record di 12 recuperi, 4 in più rispetto a Belahyane, il secondo laziale nella speciale classifica. Almeno il triplo rispetto a tutti gli altri compagni, come Zaccagni che ha totalizzato 4 recuperi. Questi numeri non sono solo un referto, ma un chiaro segnale del valore del giocatore.

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La sua presenza ha reso la difesa più solida e reattiva.

Nonostante la squadra abbia barcollato nel primo tempo, Sutalo ha mantenuto la calma e ha interrotto azioni pericolose con il suo tempismo. Un esempio è stato il momento in cui ha fermato Adams, che stava per colpire a tu per tu con Mandas. La sua scivolata ha salvato la situazione, dimostrando una capacità di reazione eccezionale. Sutalo, con la sua esperienza e la sua determinazione, ha convinto Gattuso a farlo giocare in modo costante.

Un futuro promettente e un contratto in crescita

La cifra iniziale per il prestito di Sutalo era di 3 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 7,5. Tuttavia, con i bonus, la cifra potrebbe salire fino a un massimo di 15 milioni. Questo indica una valutazione in continua crescita, in linea con le prestazioni e l’impatto sul campo. Il giocatore, che ha già convinto con il Milan e ri-convinto a Venezia, sembra valere ogni singolo euro.

La sua carriera sta prendendo una direzione molto promettente.

Sutalo tornerà alla base tra mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre, dopo aver disputato quattro sfide di Nations League. Tra le partite in programma, ci sono confronti con la Repubblica Ceca, la Spagna e l’Inghilterra. L’obiettivo è mantenere un equilibrio tra i difensori croati, evitando un minutaggio eccessivo. Con 37 presenze totali in nazionale e 4 da 90 minuti al Mondiale, Sutalo ha dimostrato di essere un elemento di riferimento per la sua squadra. In conclusione, Sutalo si è preso il posto nella Lazio e ora si riprenderà quello nella Croazia. Il suo impatto positivo e i numeri inconfutabili hanno convinto i dirigenti e i tecnici a investire in lui. Con un futuro promettente e un contratto in crescita, Sutalo si conferma un elemento chiave per la squadra biancoceleste.