Frattesi torna alla Lazio: “Ho ritrovato la felicità del bambino, Romano mi ricorda Matic”

Frattesi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio, rivelando un clima positivo e una fiducia rinnovata nel club. Il centrocampista, tornato alla Lazio dopo un anno all’Inter, ha espresso soddisfazione per il nuovo ambiente e ha sottolineato la differenza di stato d’animo rispetto al passato. “Alla Lazio sento la fiducia e mi diverto di nuovo”, ha detto, ricordando come l’anno scorso non avesse trovato continuità. “L’anno scorso non trovavo continuità, anche giustamente perché non stavo bene”, ha spiegato, aggiungendo che ora è tornato a divertirsi, come da bambino.

Un ritorno che ha riacceso la passione

Frattesi ha sottolineato come la scelta di tornare alla Lazio sia stata influenzata da diversi fattori, tra cui il rapporto con Gattuso e la fiducia che ha ricevuto. “Sono alla Lazio anche per Gattuso”, ha detto, ricordando come l’allenatore abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua decisione. “Con Gattuso non ne parliamo mai”, ha aggiunto, riferendosi alla ferita di Zenica, che ancora sanguina. Posso pure fare 20 gol, ma la ferita di Zenica sanguina ancora e ci vorrà tempo, ha sottolineato, mostrando una profonda empatia per il compagno di squadra.

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Un flash che ricorda Matic

Durante la conferenza, Frattesi ha anche parlato di Romano, un nuovo acquisto della Lazio, dicendo che “ho visto un flash, secondo me assomiglia a Matic”. Ha commentato le movenze del giocatore e ha espresso fiducia nel suo potenziale. “Romano? Ieri ho visto un flash, secondo me assomiglia a Matic. Ha quelle movenze”, ha detto, evidenziando come il nuovo acquisto possa rappresentare un’ottima risorsa per la squadra. È un ragazzo bravo e col la testa sulle spalle, ci darà una grande mano, ha concluso.

Frattesi ha anche parlato del ritorno di Mancini come ct dell’Italia, ricordando come abbia segnato nell’ultima partita del ct, a Enschede, nel 2023, nella finalina terzo-quarto posto di Nations League. “Ho ritrovato il Mancini che avevamo lasciato”, ha detto, sottolineando come il ritorno del tecnico sia stato un fattore importante per la sua scelta di rimanere alla Lazio. “Non guardiamo a settana prossima, ma a più lontano”, ha aggiunto, mostrando una visione a lungo termine. Infine, Frattesi ha parlato del contesto più ampio del calcio italiano, sottolineando come le squadre più forti vadano al doppio di quelle in gara. “Gli altri in questo momento vanno al doppio di noi, la verità è questa”, ha detto, evidenziando la sfida che attende la Lazio. “Sono periodi, ma ora è tornato il divertimento che avevo da bambino”, ha concluso, mostrando una positività rinnovata dopo un anno difficile all’Inter.