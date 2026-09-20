Elisa Longo Borghini si avvicina alla medaglia nella cronometro, Reusser domina i Mondiali

Elisa Longo Borghini si è avvicinata alla medaglia nella cronometro dei Mondiali di ciclismo 2026, mentre la svizzera Marlen Reusser ha confermato il proprio dominio nella prova contro il tempo. La gara, disputata a Montréal, ha visto la vittoria di Reusser, che ha suggellato il successo con un vantaggio netto sulle avversarie. La britannica Zoe Bäckstedt ha conquistato l’argento, mentre la tedesca Franziska Koch ha completato la top three. Longo Borghini, pur non riuscendo a conquistare una medaglia, ha chiuso al quarto posto, a meno di cinque secondi dal bronzo, dimostrando un livello di prestazione di alto livello.

Reusser conferma il dominio nella cronometro

Marlen Reusser, già campionessa del mondo in questa disciplina, ha dominato la cronometro dei Mondiali 2026, confermando il proprio status di specialista di riferimento. La svizzera ha sfruttato la parte conclusiva del percorso canadese di 39,2 chilometri per allungare il margine sulle rivali, arrivando al traguardo con un vantaggio netto. Zoe Bäckstedt, la britannica, ha ottenuto l’argento, mentre Franziska Koch ha completato la top three. La prestazione di Reusser ha alimentato le aspettative per la prova in linea di sabato, dove potrebbe ambire al titolo mondiale.

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Elisa Longo Borghini si avvicina alla medaglia

Elisa Longo Borghini, azzurra in gara, ha sorpreso anche se stessa, chiudendo al quarto posto e a meno di cinque secondi dal bronzo. Una prestazione di altissimo livello, che acquisisce ancora più valore considerando le caratteristiche del percorso. La Longo Borghini, che ha già dimostrato una grande capacità in gare di alto livello, ha dato ulteriore conferma del suo potenziale per la prova in linea. L’azzurra ha completato una prova di grande qualità, pur non riuscendo a conquistare una medaglia. Altra azzurra in gara, Vittoria Guazzini, ha concluso al decimo posto, mentre Demi Vollering, la neerlandese, ha deluso le aspettative, non riuscendo a inserirsi nella lotta per il podio e chiudendo ottava. La prestazione di Longo Borghini ha alimentato le speranze per la prova in linea, dove potrebbe guardare al titolo mondiale con ambizioni importanti.

Reusser vince la cronometro dei Mondiali 2026

Zoe Bäckstedt si aggiudica l’argento

Franziska Koch chiude al terzo posto

Elisa Longo Borghini si avvicina alla medaglia

La gara ha visto la vittoria di Reusser, che ha confermato il proprio dominio nella cronometro, mentre Longo Borghini ha dato ulteriore prova del suo livello. La prestazione di entrambe le azzurre ha messo in mostra la forza del ciclismo italiano ai Mondiali 2026, con un futuro pieno di potenzialità per la prova in linea.