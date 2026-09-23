Kwame Brown accusa LeBron James di essere una “macchina tossica” e di sacrificare giocatori

Kwame Brown, ex numero 1 del draft NBA del 2001 e ex giocatore di NBA, ha accusato LeBron James di essere una “macchina tossica” e di sacrificare i giocatori che lo circondano. L’ex giocatore, che ha giocato due stagioni nella miglior liga del mondo, ha espresso preoccupazioni sull’impatto di James sulle squadre in cui ha giocato, in particolare sui Philadelphia 76ers. Brown ha sottolineato come la presenza di LeBron possa generare effetti negativi su altri atleti, mettendo in dubbio la sua leadership e il suo ruolo all’interno del gruppo.

Una macchina di marketing, non un individuo

Secondo Brown, LeBron James non è un individuo, ma una “macchina di marketing” che ha danneggiato le carriere di diversi giocatori. L’ex giocatore ha citato il caso di Russell Westbrook, il quale ha visto la sua carriera influenzata negativamente dalla presenza di James. Brown ha anche menzionato il caso di Andrew Wiggins, il primo pick del draft, che ha dovuto affrontare le conseguenze della strategia di James nel Philadelphia 76ers. Quando ti trovi di fronte a una macchina, questa genera residui tossici, ha dichiarato Brown.

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La pressione sui giocatori e la domanda di sacrifici

Brown ha espresso preoccupazioni per l’impatto che LeBron James potrebbe avere sui giocatori del Philadelphia 76ers, in particolare su Joel Embiid e V. J. Edgecombe. Ha sottolineato che se la squadra non raggiungerà le aspettative, la colpa potrebbe ricadere sui giocatori. Voglio sapere a quale giocatore dovranno sacrificare per mantenere questa macchina come è, ha detto Brown. L’ex giocatore ha anche criticato la scelta dei Lakers di prendere Bronny James, figlio di LeBron, come una mossa legata al legato di LeBron, piuttosto che a una strategia di squadra.

Brown ha anche ricordato che è parte del solo duo padre-figlio a aver giocato insieme e a aver partecipato ai playoff, ma ha espresso preoccupazioni per il futuro del duo, che potrebbe diventare un confronto diretto. L’ex numero 1 del draft ha sottolineato come la sua carriera non abbia giustificato la sua posizione iniziale, con numeri che non hanno corrisposto alle aspettative. Brown ha anche menzionato che ha visto la sua carriera influenzata negativamente da LeBron, con effetti che si estendono a giocatori come Dalton Knecht, che non ha avuto la possibilità di svilupparsi a causa del figlio di LeBron.

Le dichiarazioni di Brown, fatte durante un’intervista su ‘The Basketball Show’, hanno suscitato reazioni nel mondo del basket. L’ex numero 1 del draft ha sottolineato come la sua carriera non abbia giustificato la sua posizione iniziale, con numeri che non hanno corrisposto alle aspettative. Brown ha anche ricordato che è parte del solo duo padre-figlio a aver giocato insieme e a aver partecipato ai playoff, ma ha espresso preoccupazioni per il futuro del duo, che potrebbe diventare un confronto diretto.

Le accuse di Brown non sono nuove, ma rappresentano un ulteriore esempio di come la presenza di un giocatore di livello superiore possa influenzare negativamente l’ambiente di una squadra. La sua voce, sebbene non sia la prima, aggiunge un ulteriore strato di critica verso il ruolo di LeBron James nel panorama NBA. La sua esperienza e le sue parole potrebbero influenzare il modo in cui i giocatori e i dirigenti guardano al futuro del basket. La sua carriera non ha giustificato la sua posizione iniziale, ha sottolineato Brown. L’ex numero 1 del draft ha anche menzionato che ha visto la sua carriera influenzata negativamente da LeBron, con effetti che si estendono a giocatori come Dalton Knecht, che non ha avuto la possibilità di svilupparsi a causa del figlio di LeBron.