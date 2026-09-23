Gusanos trovati nella zuppa del refettorio di un liceo a Málaga

Il refettorio del liceo San Manuel di Málaga ha registrato un episodio inaspettato durante il pranzo del venerdì scorso, quando alcuni studenti hanno scoperto gusanos nella zuppa servita. L’incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione tra le famiglie, soprattutto per il rischio che alcuni bambini di età prescolare e primaria potessero aver consumato la pietanza senza che il problema fosse rilevato in tempo. Il liceo ha attivato i protocolli di sicurezza alimentare e ha comunicato alle famiglie un messaggio di “tranquilidad” mentre si svolge l’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

La scoperta e la reazione delle famiglie

Il problema è stato scoperto durante i primi turni del servizio, ma è stato proprio gli studenti più grandi, del turno finale, a notare la presenza dei gusanos e a dare l’allarme. Alcune famiglie, preoccupate, hanno espresso la loro desconfianza, considerando particolarmente grave che un episodio di questo tipo si sia verificato nel refettorio scolastico. Alcune di queste famiglie hanno preferito non rivelare la loro identità per timore di conseguenze per i loro figli all’interno dell’ambiente scolastico.

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Le misure adottate dal liceo

La direzione del liceo San Manuel ha confermato di aver attivato i protocolli interni di controllo e sicurezza alimentare e di aver avviato un’indagine per determinare le cause dell’incidente. La direttrice, Carmen Estrella, ha inviato un comunicato interno per tranquillizzare le famiglie e ha sottolineato che la salute, la sicurezza e il benessere degli studenti sono la priorità assoluta del centro. Il liceo ha anche garantito che si stanno esaminando tutti gli elementi legati alla preparazione e al servizio della zuppa. Con la disponibilità delle informazioni attualmente, non è ancora possibile stabilire le cause dell’incidente, ma il liceo si è impegnato a informare le famiglie una volta che l’indagine sarà completata e si saranno chiarite le circostanze. La direzione ha ribadito che la salute degli studenti è la priorità assoluta.

La situazione ha suscitato un dibattito tra le famiglie e i responsabili del refettorio, con una richiesta di maggiore trasparenza e controllo sulla qualità degli alimenti serviti agli studenti. Alcune famiglie hanno espresso la loro preoccupazione per la sicurezza alimentare. La questione ha riacceso il dibattito sulla sicurezza alimentare nelle scuole e sulle misure di controllo necessarie per evitare episodi simili. Mentre si attende il risultato dell’indagine, le famiglie continuano a monitorare la situazione con attenzione, sperando in una risposta chiara e tempestiva da parte del liceo.

Il liceo ha attivato i protocolli di sicurezza alimentare.

Le famiglie sono preoccupate per la sicurezza alimentare.

Il problema è stato scoperto durante i primi turni del servizio.

Le famiglie hanno espresso la loro desconfianza.