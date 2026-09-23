Open d’Italia femminile a Milano: Alessandra Fanali e 13 azzurre in campo

L’Open d’Italia femminile si svolgerà a Milano, nel celebre Parco Reale di Monza, con 700 ettari di superficie. L’evento, sponsorizzato da Buccellati, rappresenta l’ultima tappa europea del Ladies European Tour prima dell’appuntamento in Andalusia a novembre. Tra le protagoniste, spicca Alessandra Fanali, che ha conquistato un brillante secondo posto al La Sella Open in Spagna, rientrando nelle prime 200 del mondo, ora al numero 197. Al suo fianco, altre 13 azzurre, tra atlete professioniste e amatoriali, si sfideranno per il titolo.

Un gruppo di azzurre in campo

Il gruppo delle italiane è molto ampio e include atlete di diverso livello. Tra le partecipanti, spiccano Francesca Fiorellini, già terza assoluta nel 2024, Ginevra Tassoni Teg e Stella Vittoria Colombo. Al loro fianco, si trovano anche proette come Matilde Partele, Maria Vittoria Corbi, Emma Lundgren, Paris Appendino, Angelica Moresco, Erika De Martini e Elena Verticchio. Tra le esenzioni normali, sono presenti Alessandra Fanali, Alessia Nobilio, Anna Zanusso e Roberta Liti, per un totale di 14 giocatrici. La partecipazione di tante azzurre è un segno di crescita del golf italiano, che cerca di farsi valere nel torneo nazionale. L’evento si svolgerà al Golf Club Milano, un luogo non nuovo per il golf italiano, dove si sono disputate nove edizioni dell’Open d’Italia maschile.

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La principale favorita e le altre vincitrici

La principale favorita del torneo è la sudafricana Cassandra Alexander, leader dell’ordine di merito del Ladies European Tour grazie a una costanza impressionante, con tantissimi secondi posti e una recente vittoria all’Irish Open. In gara saranno altre sei vincitrici del tour europeo in quest’annata: l’inglese Eleanor Givens, la finlandese Noora Komulainen, la thailandese Aunchisa Utama, la danese Smilla Tarning Soenderby, la francese Agathe Laisne e l’australiana Kelsey Bennett. Attenzione anche alla tedesca Alexandra Fosterling, alla svedese Kajsa Arwefjall e alla slovena Pia Babnik, che potrebbero mettere in difficoltà la leader. L’evento è un’occasione per mostrare il potenziale delle azzurre, con un gruppo di giocatrici in grado di competere a livello internazionale.

Il torneo si svolgerà nel contesto di un golf italiano in crescita, con un’attenzione crescente sulle giovani talenti e sulle atlete che stanno riuscendo a emergere sul piano internazionale. Il successo di Alessandra Fanali e delle altre azzurre rappresenta un passo importante per il golf tricolore. Il golf italiano, con il supporto di figure come Benedetta Pilato e Mirko Nozzolillo, sta cercando di fare un passo avanti nel panorama europeo. La partecipazione di tante giocatrici italiane dimostra una crescita costante e una maggiore visibilità sul piano internazionale.