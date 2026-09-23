Alba Carrillo si scatena contro il governo per il caso Maricarmen: “Pedro Sánchez, fai qualcosa ora”

Alba Carrillo, presentatrice del programma “El Sótano Club”, ha espresso profonde emozioni e critiche durante l’inizio del suo programma, dedicando il suo discorso al caso di Maricarmen, una donna di 87 anni che è stata sfrattata da casa sua. La presentatrice, visibilmente commossa, ha chiesto intervento immediato al presidente del governo, Pedro Sánchez, dicendo: “¡Pedro Sánchez, haz algo ya, coño!”. L’episodio ha suscitato reazioni pubbliche e ha messo in luce le tensioni sociali legate al tema del sfratto.

Un caso che ha scosso la società

Maricarmen, una donna con una discapacità del 50%, ha vissuto per oltre 70 anni nella stessa casa a Madrid, nel distretto di Retiro. Il sfratto, eseguito il 23 settembre 2026, è stato il quarto tentativo da quando l’immobile è passato in mano all’azienda Urbagestión. La situazione ha suscitato proteste e mobilitazioni, con centinaia di persone che si sono radunate davanti alla casa per cercare di impedire l’espulsione. La presentatrice ha sottolineato come la società abbia fallito nel proteggere una persona come Maricarmen. La presentatrice ha espresso vergogna per l’azione delle istituzioni. Durante il suo discorso, Alba Carrillo ha criticato il governo centrale, l’ayuntamiento di Madrid e la comunità autonoma. Ha espresso vergogna per l’azione delle istituzioni e ha affermato di non votare per nessun partito politico in questo momento. “Ahora mismo no hay ningún partido político en el que yo hoy, si tuviera que votar, votaría”, ha detto.

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La classe operaia e le sue contraddizioni

Ha anche sottolineato la distanza tra la classe operaia e i grandi proprietari, affermando: “Estamos mucho más cerca de ser Mari Carmen que de ser el fondo buitre”. Carrillo ha riconosciuto la sua classe sociale, anche se ha menzionato l’acquisto di un iPhone e viaggi in aereo, dicendo: “Somos puñetera clase obrera, aunque nos compremos un iPhone en 24 meses y viajemos en Vueling, somos clase obrera”.

La mobilitazione civile è vista come l’unica soluzione. Alba Carrillo ha chiesto una maggiore mobilitazione civile, sottolineando che quando si vince un mondiale si esce in strada, ma non si è abbastanza persone a sostegno di Maricarmen. “Cuando luego lo único que tengamos es dinero, pero dinero para medio subsistir, no creáis que vamos a ser ricos”, ha detto. Ha anche sottolineato che la mobilitazione civile è l’unica soluzione per salvare le persone come lei. La presentatrice ha concluso il suo discorso con un appello diretto al presidente del governo, chiedendo un intervento immediato. “¡Pedro Sánchez, haz algo ya, coño!” ha esclamato, mostrando la sua frustrazione e la sua preoccupazione per la situazione di Maricarmen.