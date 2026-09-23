Inés García ricorda Lamine Yamal durante i Premi GEN ¡H!: “Mi ha insegnato a credere in me stessa”

Durante la cerimonia dei Premi GEN ¡H! 2026, Inés García ha ricordato Lamine Yamal, il calciatore con cui è in coppia, durante il suo discorso. La giovane influencer, presente in diretta, ha espresso gratitudine verso la sua famiglia e il suo partner, sottolineando come il futbolista le abbia insegnato a credere in se stessa. La cerimonia si è svolta il 22 settembre 2026, e Inés ha partecipato alla gala con un discorso breve ma emozionante, in cui ha parlato delle sue radici e del suo sogno di fama. La sua carriera su Instagram e TikTok ha portato a quasi nove milioni di follower, un successo che lei stessa ha visto crescere con il tempo.

Un passato che la ispira

Inés García ha ricordato le sue origini e le sue aspirazioni da ragazza, quando le diceva a sua madre: “Mamá, io voglio essere modella, mamá, voglio dedicarmi alle reti sociali, mamá, voglio apparire in televisione”. Queste parole, raccontate durante il discorso, hanno rivelato un percorso di crescita e di fiducia in sé stessa, alimentato anche dal rapporto con Lamine Yamal. “Lui mi ha insegnato a credere in me stessa”, ha detto, sottolineando come il calciatore abbia avuto un ruolo importante nella sua vita. La sua carriera, però, è nata soprattutto da una passione per le reti sociali e per la televisione, che ha trasformato la sua vita in un’esperienza di successo.

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Un discorso breve ma significativo

Prima di iniziare il discorso, Inés García ha avvertito che sarebbe stata breve, poiché le dava “molta vergogna parlare in pubblico”. Questo ha reso il momento ancora più intimo e personale, con un’atmosfera che si è concentrata sulla sua gratitudine verso la famiglia e i suoi amici. “La Inés del passato starebbe molto orgogliosa di sé e la Inés del presente ancora di più”, ha dichiarato, riferendosi al suo percorso. La sua partecipazione alla gala, in cui ha ricevuto un premio, ha rappresentato un momento di riconoscimento per il suo lavoro e per la sua crescita personale.

La sua presenza al Premio GEN ¡H! 2026 ha anche rivelato un legame con il mondo del calcio, grazie al suo partner Lamine Yamal, che ha avuto un ruolo simbolico nella sua vita. La sua carriera, però, si basa principalmente sulle reti sociali, dove ha costruito un seguito di quasi nove milioni di follower. Questo successo, però, non è stato solo un risultato, ma un percorso di fiducia e di lavoro costante, che ha portato a un riconoscimento pubblico. La sua esperienza ha dimostrato come la passione per le reti sociali possa trasformarsi in una carriera di successo, grazie a una combinazione di talento e dedizione.

La sua partecipazione alla gala ha anche rappresentato un momento di condivisione con il pubblico, in cui ha espresso gratitudine verso la sua famiglia e i suoi amici. “Agradecerle a mis padres, a mi familia que es mi mayor apoyo”, ha detto, ricordando come la sua famiglia abbia sempre supportato le sue scelte. La sua carriera, però, è stata anche un percorso di crescita personale, in cui ha imparato a credere in sé stessa, grazie a Lamine Yamal e al suo lavoro. La sua esperienza ha dimostrato come la passione per le reti sociali possa portare a un successo concreto, ma anche a un momento di riflessione e di gratitudine.