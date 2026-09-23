Scariolo e Doncic alzano il livello del BC Roma

Sergio Scariolo e Luka Doncic hanno annunciato la loro collaborazione al nuovo BC Roma, un progetto ambizioso che punta a riconquistare la massima categoria del basket italiano. L’italiano, ex allenatore del Real Madrid e della squadra nazionale spagnola, sarà assegnato al ruolo di assegnato del club, mentre il campione NBA, insieme a Donnie Nelson, farà parte del gruppo di investitori. L’annuncio è arrivato durante la presentazione del club, tenutasi a Roma, e segna l’inizio di una nuova era per la città.

Un progetto ambizioso in costruzione

Scariolo ha espresso la sua soddisfazione per il progetto del BC Roma, definendolo “interessante” e “con idee ambiziose”. L’allenatore, che ha vinto quattro Eurobasket e una medaglia d’oro olimpica, ha sottolineato come il club si stia sviluppando “deprisa e correndo”, pur mantenendo un approccio strutturato. Il progetto, che prevede la partecipazione del BC Roma nella massima categoria, è stato presentato il 14 settembre con un nuovo logo ispirato alla storia e all’architettura romana.

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Il BC Roma nasce dopo la scomparsa della Virtus Roma dalla Serie A. La città del centro Italia cerca così di riconquistare la sua posizione nel panorama del basket italiano, con la partecipazione anche del Maxima Roma, un altro club creato nel 2026. Scariolo, che vive ancora in Spagna, ha spiegato di viaggiare a Roma due giorni a settimana e di partecipare al club in modo remoto, dimostrando la sua dedizione al progetto.

Un’esperienza di successo e un futuro promettente

Il BC Roma, che si presenterà al pubblico dopo il trasferimento del Vanoli Cremona a Roma, affronterà il suo primo match contro il Universo Treviso Basket. Luka Doncic, insieme a Donnie Nelson, rappresenta un investimento di alto livello, che potrebbe portare ulteriori risorse e visibilità al club. La collaborazione tra Scariolo e Doncic potrebbe diventare un punto di forza per il progetto, che mira a costruire una squadra competitiva e a lungo termine. Il logo del club è ispirato alle antiche monete romane. La scelta di rappresentare la dea Roma, presa da monete antiche, dimostra una volontà di radicamento e di riconoscimento. Il progetto, sebbene in fase iniziale, ha già suscitato interesse e attenzione, grazie alla combinazione di esperienza, ambizione e investimenti di alto livello.

Con l’arrivo di Scariolo e Doncic, il BC Roma si prepara a un futuro promettente, che potrebbe segnare un nuovo inizio per il basket italiano. La collaborazione tra un allenatore di alto livello e un giocatore di fama internazionale potrebbe portare risultati significativi, anche se il progetto richiede tempo e lavoro. Il club, con la sua identità chiara e i suoi obiettivi ambiziosi, si presenta come un’alternativa di interesse per il basket italiano. Il BC Roma, con il suo nuovo logo e la sua identità visiva, rappresenta un’esperienza unica per la città. La volontà di ispirarsi alla cultura e alla storia romana dimostra una chiara direzione e una forte identità. Il progetto, sebbene in fase iniziale, ha già dimostrato di poter contare su figure di alto livello e su un piano di sviluppo ambizioso.