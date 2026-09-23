Marc-André Ter Stegen parla del suo ritorno in nazionale: “Non ho mai dubitato di tornare”

Marc-André Ter Stegen ha parlato del suo ritorno in nazionale, rivelando di non aver mai dubitato del suo ritorno. Il portiere, che non aveva giocato con la squadra tedesca dal 8 giugno 2025, ha espresso emozione per l’opportunità di tornare a rappresentare i colori nazionali. La sua esperienza con il Ajax e le lesioni subite hanno influenzato il suo percorso, ma il giocatore ha sottolineato la sua determinazione a riprendersi. “Non ho mai dubitato di tornare”, ha detto Ter Stegen, rivelando la sua soddisfazione per il ritorno in squadra.

Un ritorno dopo un periodo di inattività

Ter Stegen, in prestito al Ajax, ha sottolineato come il suo ritorno in nazionale sia stato un momento di grande emozione. Dopo un periodo in cui ha dovuto affrontare diverse lesioni, il portiere ha espresso la sua gioia per essere tornato al 100% e per poter giocare con la squadra. “Sono felice di essere tornato al 100% e di poter essere in campo”, ha detto, aggiungendo che la sua esperienza con il club ha contribuito al suo recupero. Il giocatore ha anche parlato del suo rapporto con il nuovo allenatore, Jürgen Klopp, e delle sue aspettative per il futuro.

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Ter Stegen ha espresso la sua fiducia nel nuovo allenatore. Il portiere ha commentato la filosofia di Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della nazionale tedesca, e ha espresso la sua fiducia nel nuovo approccio. “Klopp trasmette entusiasmo e una filosofia di gioco che tutti conoscono”, ha detto il portiere, sottolineando come il suo stile di gioco sia un elemento chiave per la squadra. Il giocatore ha anche parlato del suo ruolo nella squadra, sottolineando l’importanza di combinare l’esperienza con la freschezza dei giovani talenti.

La filosofia di Klopp e il nuovo inizio

Ter Stegen ha commentato la filosofia di Jürgen Klopp, il nuovo allenatore della nazionale tedesca, e ha espresso la sua fiducia nel nuovo approccio. “Klopp trasmette entusiasmo e una filosofia di gioco che tutti conoscono”, ha detto il portiere, sottolineando come il suo stile di gioco sia un elemento chiave per la squadra. Il giocatore ha anche parlato del suo ruolo nella squadra, sottolineando l’importanza di combinare l’esperienza con la freschezza dei giovani talenti. “Credo che i giocatori più giovani possano portare una freschezza importante”, ha aggiunto Ter Stegen.

Il portiere ha espresso la sua soddisfazione per il recupero. Ter Stegen ha parlato del suo impegno nella squadra e del suo desiderio di contribuire al successo della nazionale. “Vogliamo giocare un calcio spettacolare, difendere e basarci sul collettivo”, ha detto, sottolineando l’importanza di una squadra unita. Il portiere ha anche espresso la sua soddisfazione per il suo recupero e per la sua capacità di tornare al top. “Sono contento di essere tornato e di poter giocare con la squadra”, ha concluso il portiere, mostrando la sua determinazione a continuare a dare il meglio.

Il ritorno di Ter Stegen in nazionale rappresenta un momento importante per la squadra tedesca, che cerca di riprendersi dopo la sconfitta al Mondiale. Il portiere ha espresso la sua fiducia nel nuovo allenatore e nella sua filosofia di gioco, sperando che la squadra possa raggiungere risultati positivi. “Vogliamo giocare un calcio spettacolare e vincere”, ha detto Ter Stegen, mostrando la sua motivazione e la sua volontà di contribuire al successo della squadra.