Sito Miñanco, narcotrafficante condannato a 17 anni per traffico di cocaína in Europa

Un noto narcotrafficante, José Ramón Prado Bugallo, noto come Sito Miñanco, è stato condannato a 17 anni di carcere per aver introdotto quasi quattro tonnellate di cocaína nel continente europeo. La sentenza è stata emessa dalla Audiencia Nacional, che ha stabilito che il traffico di droga è stato commesso in un contesto di organizzazione criminale. L’operazione, nota come “Operación Mito”, si è svolta nel 2017 e ha portato alla condanna di diversi soggetti coinvolti nel traffico e nel blanqueo di capitali.

La condanna e le accuse

La sentenza ha stabilito che Sito Miñanco aveva diretto le operazioni, delegando parte dei preparativi a persone di sua fiducia mentre era in regime di semilibertà. L’uomo è stato anche condannato a multe per un totale di 420 milioni di euro. La Procura Antidroga aveva richiesto una pena di 31 anni e mezzo, ma i giudici hanno ridotto la condanna. Inoltre, la sentenza ha incluso l’aggravante della ricidività. La falsità documentale è stata attribuita a un altro imputato, Manuel González. La sentenza ha anche stabilito che il trasferimento di denaro illecito non costituisce blanqueo automatico, ma solo se viene introdotto nel circuito economico legale. L’uso della società Autos Vicmar è stato riconosciuto come unico caso acreditato di blanqueo di capitali.

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Blanqueo di capitali e falsi documenti

La sentenza ha chiarito che il trasferimento di denaro illecito non costituisce blanqueo automatico, ma solo se viene introdotto nel circuito economico legale. L’uso della società Autos Vicmar è stato riconosciuto come unico caso acreditato di blanqueo di capitali. La falsità documentale è stata attribuita a un altro imputato, Manuel González, mentre Sito Miñanco è stato condannato per i reati contro la salute pubblica.

Il difensore di Sito Miñanco, Gonzalo Boye, è stato assolto per non aver partecipato alla redazione dei contratti privati utilizzati dopo l’incursione di circa 900.000 euro all’aeroporto di Barajas nel 2017. La sentenza ha anche sottolineato che il trasferimento di denaro illecito non è sufficiente a costituire blanqueo senza un reale inserimento nel sistema economico legale. La condanna di Sito Miñanco rappresenta un ulteriore colpo al traffico di droga in Europa, con un focus particolare sulle operazioni organizzate e sulle conseguenze legali per i soggetti coinvolti. L’operazione ha messo in luce la complessità delle reti criminali e la necessità di una maggiore collaborazione tra le autorità per contrastare il traffico internazionale di sostanze illecite.

La sentenza ha anche sottolineato l’importanza di distinguere tra attività illecite e il loro impatto economico, evidenziando come il blanqueo di capitali richieda un reale utilizzo nel mercato legale. Questo aspetto è stato rilevante per la decisione dei giudici, che hanno ritenuto che solo alcune operazioni fossero acreditabili per il reato di blanqueo. Con questa condanna, Sito Miñanco ha visto ridotta la pena richiesta, ma il suo ruolo nel traffico di cocaína è stato comunque riconosciuto. L’operazione “Mito” ha rappresentato un caso significativo per il sistema giudiziario spagnolo, che ha cercato di bilanciare la severità delle condanne con la complessità delle dinamiche criminali.