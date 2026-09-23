Reinier, ex attaccante del Real Madrid, ha trovato la continuità e la felicità al Atlético Mineiro dopo anni di esperienze in Europa. Il brasiliano, che non ha mai debuttato con la squadra madrileña e ha vissuto quattro cesioni, ha ritrovato il suo ruolo di protagonista grazie al club brasileño. Dopo un periodo difficile, Reinier ha recuperato la sua forma e la sua motivazione, diventando una delle referenze offensive del team.

Un percorso di esperienze e frustrazioni

Reinier è arrivato al Real Madrid nel 2020 a 18 anni, con l’aspettativa di diventare uno dei talenti più promettenti del calcio brasiliano. Tuttavia, la sua carriera al club madrileño non ha mai decollato. Non ha mai giocato un solo match con la squadra titolare, passando invece attraverso diverse cesioni in Europa. Dopo il Borussia Dortmund, il Girona, il Frosinone e il Granada, Reinier ha sempre trovato difficoltà a stabilizzarsi, nonostante alcuni momenti di brillio. Reinier ha detto: “Fui un momento en el que no estaba totalmente concentrado en el partido, estaba molesto con el resultado”. L’incidente con un tifoso ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, spingendolo a cercare una nuova opportunità.

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Il ritorno al Brasile e la scelta del Atlético-MG

Il 2025 segna un punto di svolta per Reinier. Dopo anni di esperienze in Europa, il brasiliano decide di tornare in patria, firmando con il Atlético Mineiro. Il club ha acquisito il 50% dei suoi diritti economici, mentre il Real Madrid ha mantenuto il restante. Reinier ha spiegato la sua decisione in un’intervista: “Lavoravo da cinque anni in prestito e cercavo la mia felicità”. La scelta del club brasiliano sembra avergli dato la stabilità necessaria per ripartire.

Al Atlético-MG, Reinier ha trovato la continuità che aveva sempre cercato. Dopo un inizio difficile, ha iniziato a giocare più minuti e a segnare gol. Nella stagione 2026, ha totalizzato nove reti e tre assistenze in 38 partite, posizionandosi tra i top scorer del team. La sua crescita ha anche aiutato a ricostruire il rapporto con la tifoseria, dopo un episodio di tensione durante un match. La frase di Natanael: “Florentino Pérez non comete errori” ha ricordato il famoso acquisto di 30 milioni di euro. La sua performance ha suscitato l’attenzione dei compagni di squadra, come Natanael e Bernard, che hanno commentato con ironia il suo ritorno.

Reinier, ora al Atlético-MG, ha trovato finalmente la sua strada. Dopo anni di esperienze in Europa, il brasiliano ha trovato la continuità e la felicità in casa. La sua storia è un esempio di come, anche in un percorso difficile, si può trovare un nuovo inizio. Il suo ritorno al calcio è un segno di speranza per chi, come lui, cerca di ripartire dopo un periodo di frustrazioni.