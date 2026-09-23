Yannick Noah avverte la Francia: “Fils è stato prematuramente visto come campione, ma non c’è stato un disastro”

Yannick Noah, ex vincitore del Roland Garros e storico capitano della Francia in Coppa Davis, ha lanciato un avvertimento al tennis transalpino: “Fatto passare Fils per campione prima del tempo a New York. Disastro in Davis? Nessuna catastrofe”. L’ex campione francese, in un’intervista su Eurosport, ha analizzato la stagione di Arthur Fils, passato in pochi giorni dall’exploit di Cincinnati all’uscita immediata dallo US Open, e ha sottolineato i rischi di una narrazione troppo rapida. La pressione su Fils, alimentata dal successo nel Masters 1000 americano, ha creato aspettative enormi intorno al giovane francese, ma Noah ha ritenuto che non si sia trattato di una catastrofe.

La pressione su Fils ha creato aspettative eccessive

Secondo Noah, il successo di Fils a Cincinnati ha alimentato un entusiasmo eccessivo, tanto che già prima del primo turno del US Open si parlava di lui come di un futuro campione. “Non aveva ancora giocato il primo turno che era già diventato campione Slam”, ha ricordato il francese, sottolineando come la velocità con cui è stato visto come talento potesse portare a risultati non prevedibili. Tuttavia, Noah ha ritenuto che la sconfitta di Fils non rappresenti una sorpresa particolare, soprattutto considerando le condizioni fisiche del giocatore, che ha affrontato infortuni e una stagione limitata.

Pubblicità

La sconfitta non è una sorpresa, ma un risultato prevedibile. Noah ha anche sottolineato come il giocatore abbia dimostrato un rendimento significativo nonostante le limitazioni. “Arthur è stato infortunato, ha giocato poco e la stagione che ha disputato è semplicemente incredibile: essere arrivato in top-10, giocando così poco è qualcosa di notevole”, ha commentato, ridimensionando la pressione su Fils.

La Coppa Davis non è più la stessa di una volta

Nel suo intervento su Retour gagnant, Noah ha anche affrontato il momento della Francia in Coppa Davis, partendo dalla sconfitta contro il Canada. Ha espresso un giudizio critico sul valore della manifestazione, affermando che “per me questa non è la vera Coppa Davis”. Il francese ha ricordato come, negli anni passati, la competizione fosse vista come un evento di grande importanza, parte della storia del tennis francese. “Ero disposto a tutto pur di essere convocato”, ha detto, sottolineando come il significato della Coppa Davis fosse stato un fattore cruciale per la motivazione dei giocatori.

La Coppa Davis ha perso parte del suo valore storico. Noah ha anche commentato la sconfitta di Arthur Rinderknech contro il canadese Liam Draxl, sottolineando che il giocatore avversario aveva una classifica inferiore. “Oggi un giocatore numero 200 del ranking ATP gioca comunque molto bene a tennis”, ha osservato, ridimensionando la pressione su Fils. Inoltre, ha sottolineato come il successo di Fils non sia stato un caso isolato, ma parte di una stagione in cui il giocatore ha dimostrato capacità notevoli nonostante le limitazioni fisiche.

Il commento di Noah ha trovato eco anche nel contesto più ampio del tennis francese, che cerca risposte dopo una stagione complessa. Il francese ha invitato a non dramatizzare i risultati, ma a concentrarsi sui tempi necessari per costruire un campione. “Confido in un bel Mondiale di Finn”, ha concluso, riferendosi a Finn, il giovane talento francese che sta emergendo nel circuito. La sua analisi, seppur critica, ha riconosciuto il valore di Fils e ha invitato a guardare al futuro con realismo e pazienza. La stagione di Arthur Fils, seppur non senza sorprese, non ha rappresentato una catastrofe, ma un esempio di come la pressione e le aspettative possano influenzare i risultati. Yannick Noah, con la sua voce esperta, ha cercato di spostare il focus dalle critiche alle opportunità, invitando a un approccio più equilibrato nel valutare i talenti del tennis francese.