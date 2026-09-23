Mbappé parla di Olise e Mourinho: “Sarebbe un dispetto consigliargli di andarsene”

Durante un’intervista con Bild, Kylian Mbappé ha commentato le voci circondanti Michael Olise e il suo possibile trasferimento al Real Madrid. L’attaccante francese ha espresso il suo parere su come trattare un giocatore di talento, sottolineando che “sarebbe una mancanza di rispetto consigliargli di andarsene”. Mbappé ha anche parlato del suo rapporto con José Mourinho, definendolo “un leader che sa motivare i giocatori”.

Il rapporto con Mourinho è stato descritto come un privilegio.

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Mbappé ha espresso il suo rispetto per José Mourinho, definendolo “un uomo molto intelligente” che ha raggiunto un grande successo nella sua carriera. L’attaccante ha anche sottolineato come Mourinho sia “molto vicino ai giocatori” e “si interessa molto per loro”. “È un privilegio giocare sotto le sue direttive”, ha detto Mbappé, rafforzando il legame tra il tecnico e i suoi giocatori.

Le voci su Olise e il Real Madrid

Le voci su Michael Olise e il suo possibile trasferimento al Real Madrid sono state oggetto di commento da parte di Mbappé. L’attaccante ha espresso il suo parere, dicendo che “ogni club del mondo vorrebbe avere Olise”. Tuttavia, ha anche sottolineato che “sarebbe un dispetto consigliargli di andarsene”, ritenendo che il giocatore meriti di essere rispettato nel suo ruolo.

Olise è visto come un talento di alto livello.

Mbappé ha riconosciuto il talento di Olise, sottolineando che “ogni club del mondo vorrebbe avere un giocatore come lui”. L’attaccante ha anche espresso il suo parere sulle voci di mercato, dicendo che “conosco bene questa sensazione” di essere seguito da club diversi. Tuttavia, ha ritenuto che “sarebbe un dispetto consigliargli di andarsene”, ritenendo che il giocatore meriti di essere rispettato nel suo ruolo.

Le scelte di Mbappé e il suo futuro

Mbappé ha anche parlato delle sue scelte di carriera, in particolare il suo trasferimento al PSG. L’attaccante ha spiegato che “non ero pronto a lasciare il mio paese” e che “volevo tornare nella mia città natale, Parigi”. Ha anche menzionato che “solo avevo giocato un anno al Mónaco” e che “avevo bisogno di sentirmi a mio agio in un ambiente familiare”.

Il futuro di Mbappé è legato al suo desiderio di giocare a lungo.

Mbappé ha anche parlato del suo desiderio di giocare a lungo, citando Cristiano Ronaldo come esempio. “Se si è in forma fisica e mentale, si può giocare a questo livello per molto tempo”, ha detto. Tuttavia, ha anche riconosciuto che “non credo che sia possibile per me giocare fino ai 41 anni”. L’attaccante ha anche espresso il suo parere sulle scelte di squadra, dicendo che “ogni club è grande, ma si può scegliere solo uno”. Con le sue dichiarazioni, Mbappé ha dato un’idea del suo atteggiamento verso il mercato e il futuro, mostrando il rispetto per i giocatori e la loro carriera. Le sue parole hanno anche dato un’idea del suo rapporto con i tecnici e i club, sottolineando l’importanza del rispetto e della professionalità nel calcio.