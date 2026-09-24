Alonso confessa: Aston Martin testa dettagli del 2027 a Bakú

Fernando Alonso ha rivelato durante il Gran Premio di Azerbaijan che Aston Martin sta già testando dettagli per la stagione 2027, nonostante le sfide del circuito urbano di Bakú. L’annuncio, fatto durante un incontro con i media, ha suscitato interesse nel mondo della Formula 1, poiché segna un passo avanti nella preparazione per il futuro. Il pilota spagnolo ha confermato che il team sta lavorando su diversi aspetti del prossimo AMR27, pur riconoscendo le difficoltà del tracciato azerino, noto per le lunghe rette e le frenate intense. La pista di Bakú, con i suoi oltre sei chilometri, rappresenta un reto per il team, ma nonostante ciò, Alonso ha espresso fiducia nel lavoro in corso.

Un impegno con il team

Alonso ha ribadito il suo impegno con Aston Martin, dichiarando: “Estaré con questo team, sia dietro al volante che senza competire. La F1 è la mia vita e il motorsport anche”. Questa frase ha rafforzato l’impressione che il pilota non abbandonerà il team, anche se il futuro del suo ruolo potrebbe evolversi. Il team, inoltre, ha espresso la sua volontà di continuare a lavorare, anche se il costruttore ha riconosciuto che il lavoro non sarà semplice.

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Il team ha anche riconosciuto che il lavoro in corso è cruciale per il futuro. “Debiamo completare il lavoro e ci sono molte cose da fare”, ha aggiunto Alonso, sottolineando l’importanza del lavoro in corso. Il team, inoltre, ha espresso la sua volontà di continuare a lavorare, anche se il costruttore ha riconosciuto che il lavoro non sarà semplice.

Le sfide del tracciato

Il circuito di Bakú, con le sue caratteristiche urbanistiche, rappresenta un reto per il team. Il tracciato, con le lunghe rette e le frenate intense, non è particolarmente favorevole al AMR26. Alonso ha riconosciuto che il costruttore dovrà affrontare le sfide del tracciato, ma ha anche sottolineato che il lavoro in corso è cruciale per il futuro. “Serà difficile, come Las Vegas”, ha detto, riferendosi al tracciato simile di Las Vegas. Il team, però, non si è demoralizzato e ha continuato a lavorare, anche se il lavoro non è stato semplice.

Il team ha anche riconosciuto che il lavoro in corso è cruciale per il futuro. “Debiamo completare il lavoro e ci sono molte cose da fare”, ha aggiunto Alonso, sottolineando l’importanza del lavoro in corso. Il team, inoltre, ha espresso la sua volontà di continuare a lavorare, anche se il costruttore ha riconosciuto che il lavoro non sarà semplice. Alonso ha anche rivelato che il team sta già testando alcuni dettagli per il 2027, pur riconoscendo che non è possibile provare grandi cambiamenti nel prossimo AMR27. “Evidentemente, non si possono provare grandi cose del futuro AMR27”, ha detto, ma ha anche sottolineato che il team sta già lavorando su dettagli importanti. Questo ha suscitato interesse nel mondo della Formula 1, poiché segna un passo avanti nella preparazione per il futuro.