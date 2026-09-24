La Formula 1 si divide sulla Sprint Race a Monaco nel 2027

La Formula 1 si divide sulla possibilità di introdurre una Sprint Race a Monaco nel 2027, con opinioni contrastanti tra i piloti e i team. L’idea di organizzare una gara corta nel Principato sembra aver diviso il paddock, tra chi ha lodato la novità e chi ha accolto la notizia con scetticismo. Le sensazioni emerse durante il media day del GP di Azerbaijan, quindicesimo atto del Mondiale 2026 in scena sul tracciato di Baku, hanno messo in luce le diverse prospettive su questa proposta.

sprint race

La decisione di introdurre dieci Sprint Race nella stagione 2027, tra cui il GP di Monaco, ha suscitato reazioni contrastanti. Tra le voci più contrarie emergono quelle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, due piloti che hanno vinto undici titoli in totale. Hamilton ha sottolineato la necessità di pensare a un formato ad hoc per un circuito come quello monegasco, sostenendo che la Sprint non sia la soluzione per aumentare lo spettacolo. Verstappen, da sempre contrario alle gare corte, ha espresso la sua opinione, ritenendo che la scelta non valorizzi l’azione del circuito, considerata la grande difficoltà nel sorpassare negli ultimi tempi.

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opinioni contrastanti

Un pensiero speculare a quello di Hamilton è stato espresso da Kimi Antonelli, che ha preferito svolgere la Sprint da un’altra parte, sottolineando la bellezza del crescendo di confidence che un pilota acquisisce giro dopo giro con i turni di prove libere. Diversa l’opinione del compagno di squadra di Antonelli, George Russell, che ha sottolineato l’urgenza da parte di tutti i protagonisti di voler lottare, sostenendo che la Sprint Qualifying sarebbe più emozionante di una FP2. Questa posizione è condivisa da tutti i piloti, compresi quelli più contrari.

Carlos Sainz, invece, ha espresso un punto di vista positivo, felice di poter svolgere due qualifiche, ma meno di dover affrontare due gare. L’oceanico ha dichiarato di aver capito la scelta dopo un momento di iniziale sorpresa. Con lui anche Liam Lawson, che ha espresso un’opinione simile. Il dibattito è aperto, e le opinioni continueranno a divergere nel corso della stagione 2027. La proposta di introdurre la Sprint Race a Monaco ha suscitato reazioni diverse all’interno del paddock, con alcuni piloti che la vedono come un’opportunità per aumentare l’emozione e la competitività, mentre altri la considerano una scelta non adatta al circuito monegasco. La decisione finale sarà probabilmente annunciata in un momento successivo, ma intanto il paddock continua a discutere sull’impatto di questa novità.

La Sprint Race a Monaco nel 2027 è un tema dibattuto nel paddock.

Hamilton e Verstappen sono tra i più contrari alla proposta.

Antonelli e Russell sostengono la novità come emozionante.

Sainz e Lawson mostrano un atteggiamento più aperto.