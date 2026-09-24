Una boda che si è trasformata in una lite e un divorzio in vista

Una boda che si è trasformata in una lite tra famiglie e un divorzio in vista ha avuto luogo a Ourense, in Galizia, nella casa di campagna A Casa da Tulla. Lo scenario, inizialmente destinato a essere un momento di gioia e festa, si è evoluto in un episodio di tensioni, litigio e danni materiali, con la partecipazione della Guardia Civil. La coppia, composta da un uomo originario del municipio ourensano di Ramirás e una donna di origine colombiana, ha visto la loro relazione mettersi in discussione poco dopo il matrimonio.

Una richiesta di 40.000 euro e un litigio tra famiglie

La situazione si è scatenata durante il ricevimento, quando la sposa ha richiesto al marito 40.000 euro, in base a un presunto accordo nuziale, legato al denaro ricevuto come regali da parte degli invitati. Il novio, però, si è rifiutato di consegnare la somma, causando un acceso dibattito tra le famiglie. La discussione si è intensificata fino a scatenare una lite tra i parenti, con urla e colpi, che hanno danneggiato parte della vetreria e della tavolata della festa.

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La sposa ha rivelato di non provare alcun sentimento per il marito e di aver già iniziato i procedimenti per il divorcio.

La Guardia Civil è stata costretta a intervenire per sedare la situazione, ma quando i poliziotti sono arrivati, la lite era già terminata. I vigili hanno constatato i danni causati, come piatti e bicchieri rotti, ma nessuna delle famiglie ha presentato una denuncia formale. Anzi, il padre del novio si è offerto di assumersi la responsabilità dei danni causati durante la disputa.

Un divorzio in vista e una famiglia che si allontana

La situazione si è ulteriormente complicata quando la sposa ha rivelato a persone del suo entourage che non provava alcun sentimento per il marito e che aveva già iniziato i procedimenti per il divorcio. Inoltre, si è rivelato che durante la festa, la sposa aveva avuto un incontro sessuale con uno dei dipendenti che aveva organizzato l’evento, e si era ritirata nei bagni con lui.

La famiglia del novio ha deciso di interrompere la relazione con lui, attribuendogli la responsabilità di una serie di problemi.

Nonostante la situazione apparentemente risolta, la storia ha un ulteriore svoltura. Il novio, pur essendo contrario al divorzio, ha chiesto alla sposa di continuare la relazione, ma questa richiesta ha suscitato l’insoddisfazione della sua famiglia, che ha deciso di interrompere la relazione con lui, attribuendogli la responsabilità di una serie di problemi. La famiglia del novio ha anche chiesto che non gli venissero consegnati i regali ricevuti durante la cerimonia. La boda, che doveva essere un momento di felicità, si è trasformata in una serie di conflitti, con la partecipazione della polizia, danni materiali, una presunta infedeltà e una richiesta di divorzio poco dopo il matrimonio. La situazione, pur non essendo ancora conclusa, segna un momento drammatico per la coppia e per le loro famiglie.