F1, GP Azerbaijan 2026 in diretta: Antonelli e Ferrari affrontano la sfida del tracciato unico

Il GP di Azerbaijan 2026 si apre in diretta con un programma anticipato e un tracciato unico che mette alla prova le capacità dei piloti e dei team. La gara, in programma sabato 26 settembre, non si svolgerà nella consueta domenica, ma in un giorno anticipato a causa della ricorrenza del Giorno della Memoria, istituito per ricordare i militari e le vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. La decisione non è legata al format Sprint né a esigenze televisive, ma rappresenta un cambiamento significativo per l’intero weekend. Il circuito di Baku, noto per le sue caratteristiche estreme, è tra i più spettacolari e imprevedibili del calendario mondiale.

Antonelli e Mercedes affrontano la “roulette di Baku”

Kimi Antonelli, con la Mercedes, cercherà di confermarsi come leader del campionato su un tracciato che richiede precisione e adattabilità. Il rettilineo di 2,2 chilometri, dove le monoposto raggiungono velocità superiori ai 350 km/h, è un elemento chiave del circuito. Il DRS, dispositivo che permette i sorpassi, sarà fondamentale per la strategia dei piloti. All’estremo opposto, la pista si restringe tra le mura medievali della città vecchia, con appena 7,6 metri di larghezza alla curva 8. Questa parte del tracciato, detta “roulette di Baku”, richiede un controllo estremo e una gestione precisa delle gomme.

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La gara, in programma sabato, sarà l’occasione per dimostrare la capacità di adattamento e di risposta alle condizioni estreme del circuito. La squadra ha già iniziato le prove libere giovedì, con Antonelli e i piloti della Ferrari che hanno testato le loro strategie. Il programma del fine-settimana è stato anticipato di un giorno, con le prove libere che si svolgeranno giovedì e venerdì. Questo cambio di schedule ha richiesto a piloti e team un adattamento rapido, soprattutto per trovare il miglior equilibrio tra velocità e controllo.

Ferrari cerca un colpo di coda

La Ferrari, con i suoi piloti, si prepara a un weekend cruciale per cercare un colpo di coda. La squadra, che ha visto la sua leadership in discussione nel campionato, dovrà trovare il set-up ideale per affrontare le sfide del tracciato azero. La gara sarà un momento cruciale per il campionato 2026, con Antonelli e la Ferrari che cercheranno di fare la differenza su un tracciato che mette alla prova ogni aspetto della competizione.

Il tracciato di Baku, con le sue caratteristiche uniche, rappresenta una sfida non solo per le monoposto, ma anche per la preparazione mentale e fisica dei piloti. La diretta live del GP di Azerbaijan 2026 seguirà le sessioni di prove libere e la gara con aggiornamenti costanti. Il pubblico potrà seguire in tempo reale le mosse dei piloti e le strategie dei team. La gara, che si terrà sabato 26 settembre, sarà un momento cruciale per il campionato 2026, con Antonelli e la Ferrari che cercheranno di fare la differenza su un tracciato che mette alla prova ogni aspetto della competizione.