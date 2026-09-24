La Coppa America e le regate di selezione in vista della 38a edizione

La 38a America’s Cup si avvicina e, in vista dell’evento che si terrà a Napoli nel 2027, si stanno svolgendo le regate di selezione per determinare il challenger che sfiderà il Defender. Tra le attività in programma, la Preliminary Regatta Naples, che si disputerà dal 25 al 27 settembre, rappresenta un primo appuntamento per i team che partecipano al circuito di avvicinamento. La gara, che si svolgerà a pochi metri dal lungomare Caracciolo, prevede otto regate di flotta e una finale secca a match race, con i migliori due equipaggi che si contenderanno la vittoria. L’obiettivo è fornire ai team informazioni utili per la preparazione in vista della sfida finale.

Le regole del match race e i termini chiave

Le regate di selezione, note come LOUIS VUITTON CUP CHALLENGER SELECTION SERIES, sono un elemento cruciale per determinare chi sfiderà il Defender. Il formato prevede una serie di Round Robin, in cui ogni team si confronta uno alla volta con gli altri in gare di match race. I migliori quattro classificati si sfideranno in due semifinali, dal 16 al 20 giugno, per accedere alla finale che si disputerà dal 26 giugno al 4 luglio. Il vincitore di questa fase sfiderà il Defender, che è il Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) di Auckland, rappresentato da Emirates Team New Zealand.

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Le regole e i termini utilizzati nelle regate

Per comprendere al meglio le gare, è importante conoscere alcuni termini chiave. DNC significa Did Not Come, ovvero non si è presentata all’area di partenza. OCS indica On Course Side, ovvero la barca si trovava oltre la linea del via al momento del segnale di partenza. RDG è Redress Given, una riparazione di punteggio accordata quando un team subisce un peggioramento del risultato a causa di un danno o un errore non imputabile all’equipaggio. Questi termini sono utilizzati dal Comitato di Regata per garantire la correttezza e la trasparenza delle gare.

Le regate di selezione si svolgono con le imbarcazioni della classe AC75, mentre le regate di avvicinamento, come la Preliminary Regatta Naples, prevedono l’uso di imbarcazioni AC40. Questo formato permette ai team di testare le loro strategie e di migliorare le loro capacità in un ambiente competitivo. Inoltre, sono previste anche gare dedicate a equipaggi giovani e femminili, come la Youth America’s Cup e la Women America’s Cup, che offrono opportunità di crescita e di visibilità per i partecipanti.

La 38a America’s Cup è un evento di alto livello, che richiede una preparazione intensa e una comprensione approfondita delle regole. Il Protocollo, insieme alle regole di classe, disciplina ogni singola edizione e varia di volta in volta. Il Defender, che attualmente è il Royal New Zealand Yacht Squadron, collabora con il Challenger of Record, il Royal Yacht Squadron Ltd., nella stesura di questi regolamenti. Questa collaborazione è fondamentale per garantire un contesto equo e trasparente per tutti i partecipanti.

La 38a America’s Cup si terrà a Napoli nel 2027.

Le regate di selezione si svolgono con le imbarcazioni AC75.

Il Defender è il Royal New Zealand Yacht Squadron.

Le regate di avvicinamento prevedono un formato di flotta e match race.